Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE

Românii care au pensii private (Pilonul II, obligatoriu și Pilonul III, facultativ) nu vor mai putea să-și retragă toți banii o dată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maximum 25% din sumă, iar restul, lunar, pe întreaga durată de viață, potrivit unui proiect de lege discutat vineri de guvern. Referindu-se la acest subiect, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, luni, înainte de reuniunea Biroului Permanent Național, că „există anumite cerințe speciale generate de procesul de aderare la OCDE”.

Întrebat dacă este o variantă corectă să fie schimbate regulile în timpul jocului, Negrescu a precizat că „sunt niște reguli care au fost stabilite și acele reguli trebuie să fie respectate în continuare”.

„Înțelegem, există anumite cerințe speciale, generate de procesul de aderare la OCDE. Totodată, vorbim de pensiile românilor, vorbim de banii românilor și trebuie să ne asigurăm că aceștia au dreptul total asupra acelor fonduri pe care l-au acumulat de-a lungul vieții și să poată să acceseze acele sume așa cum își doresc, așa cum se întâmplă și în alte state europene. Trebui să luăm exemple de bună practică, de aceea e nevoie de un dialog amplu în acest sens”, a mai spus Victor Negrescu.

