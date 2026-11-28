Se construiește mult, mai ales în București, însă ritmul în care locuințele apar în prezent este comparativ mai mic decât în perioada comunistă. Este, deci, adevărată metafora „Ceauseșcu, cel mai mare dezvoltator imobiliar din istoria României”?

La ora actuală, în Capitală, se finalizează în medie circa 10.000 – 12.000 de locuințe pe an (în jur de 17.000 – 20.000 dacă e să includem și județul Ilfov). Deși asta poate însemna mult, totuși, ritmul actual este semnificativ mai mic decât în perioada comunistă, când se livrau chiar și peste 30.000–35.000 de apartamente anual numai în București.

Astfel, datele mai amănunțite arată că, în total, între anii 1948-1989, s-au construit în România aproape 4 milioane de locuințe în total, dintre care circa 2,8 – 3 milioane au fost apartamente la bloc în mediul urban.

De altfel, în timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu, partea majoră a construcțiilor s-a făcut pe fondul industrializării forțate și al migrării populației de la sat la oraș. În București, spre exemplu, aproape 700.000 de apartamente au fost ridicate între anii 1965–1989.

Construcții au avut loc însă și în mediul rural. Circa 1,2 milioane de locuințe, în mare parte case individuale construite din fondurile proprii ale populației, adesea din chirpici sau cărămidă, dar nu de către stat.

Apogeul construcțiilor a avut loc în deceniile ’70 și ’80, când ritmul ajungea la aproximativ 100.000 – 160.000 de locuințe pe an la nivel național.

Comparația cu perioada postdecembristă

Apartamentele nu erau mari ca suprafață locuibilă, însă. Arhitecții și foștii oficiali ai vremii foloseau unitatea de măsură numită „apartament convențional”, adică echivalentul unei suprafețe locuibile de 29 mp. Un apartament mare de 3 sau 4 camere era contabilizat statistic ca 1,5 sau 2 apartamente convenționale.

Dacă în anii ’60 – începutul anilor ’70, accentual s-a pus pe viteză și costuri reduse, pentru ca muncitorii să fie cazați cât mai rapid, prin anii 80, odată cu proiectele de sistematizare a centrelor civice, ca Bulevardul Unirii din București, au început să se construiască și blocuri cu apartamente mult mai spațioase, destinate în special nomenclaturii, specialiștilor sau celor cu venituri peste medie.

Spre comparație cu perioada postdecembristă, în primele trei decenii de după 1989, în România s-au construit în total aproximativ 1,22 milioane de locuințe, adică o medie de circa 40.000 pe an, dar,cu mențiunea că suprafața medie a unei locuințe moderne este aproape dublă față de media apartamentelor construite în perioada comunistă.