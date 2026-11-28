Singurul sat din România în care există mai multe străzi decât case și oameni este Inlăceni, din județul Harghita. Potrivit datelor prezentate de Visit Harghita, satul are 182 de ulițe și doar 161 de case, în care locuiesc aproximativ 130 de oameni.

Ascuns la poalele Munților Harghitei, satul Inlăceni are o particularitate cu totul deosebită. Mai exact, este unic în România prin numărul străzilor şi uliţelor care îl depășesc pe cel al caselor. Tinerii din sat au migrat, astfel că majoritatea localnicilor sunt vârstnici. Străduțele înguste și numeroase formează un adevărat labirint, oferind localității un aspect unic în țara noastră. În plus, zona păstrează și urme ale unei așezări din perioada romană.

Ulițele înguste sunt organizate în cercuri concentrice, făcând legătura între gospodării și căile de acces către sat. Datorită acestei rețele neobișnuite de drumuri, localitatea a primit denumirea de „satul-labirint”. Din acest motiv, cei care ajung pentru prima dată aici pot avea probleme cu prientarea.

„Este o aşezare unică în România”

Istoricul Kovács Árpád, directorul Centrului Cultural de Păstrarea şi Valorilficarea Tradiţiilor din Odorheiu Secuiesc, a precizat că satul reprezintă o așezare unică în țara noastră, fiind singura localitate în care numărul străzilor şi al uliţelor îl depăşeşte pe cel al caselor.

„Este o aşezare unică în România, este singura localitate în care numărul străzilor şi al uliţelor îl depăşeşte pe cel al caselor şi acest lucru este confirmat de numeroase studii efectuate în zonă de istorici şi arheologi din ţară şi din străinătate”, a declarat istoricul Kovács Árpád, directorul Centrului Cultural de Păstrarea şi Valorilficarea Tradiţiilor din Odorheiu Secuiesc, pentru Mediafax.

„Odată, un negustor ambulant care cutreiera zona şi vindea ulei pentru căruţe, ca să nu mai scârţâie îngrozitor, a ajuns pe la înserat şi nu cunoştea satul. S-a rătăcit şi a dat roată pe uliţe toată noaptea şi tot nu a reuşit să iasă din sat. Abia către dimineaţă l-a zărit un om care mergea la câmp şi care s-a îndurat de sufletul lui şi l-a scos la drumul mare”, a povestit o localnică, Szávai Piroska, pentru sursa citată anterior.

Sursă foto: Visit Harghita