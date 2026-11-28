Potrivit paginii de Instagram Randy and Elena, o cercetătoare recunoaște că a făcut mai mulți bani din crearea de conținut pe rețele sociale, decât din munca de cercetare în domeniul oncologic.

Randy & Elena (@randyandelena) reprzintă un cuplu de creatori de conținut din San Diego, California, cunoscut pentru videoclipurile despre transparență financiară, carieră și călătorii. Recent, Elena a prezentat câți bani a câștigat, într-o lună, din postările pe social media, față de jobul ei de cercetătoare în domeniul cancerului. Potrivit spuselor sale, ca om de știință, cu un job de la ora 9:00 la 17:00, ea a câștigat într-o lună suma netă de 5.957 dolari.

În paralel însă, aceasta scoate bani și din internet, ca creator de conținut. Ea a dezvăluit că suma la care ajuns luna trecută din această ipostază a fost de 36.588 dolari. „Este puțin tulburător să o spui cu voce tare”, spune aceasta.

„Am făcut mai mulți bani postând video-uri pe internet decât am făcut ca cercetător, făcând cercetare în domeniul oncologic. E puțin tulburător să o spui cu voce tare”, a spus Elena într-un nou video pe Instagram.

Suma obținută este însă fără impozitare. După ce se vor aplica taxele de impozitare, suma va scădea cu circa 30-40%, a mai dezvăluit aceasta.