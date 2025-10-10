Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Un obicei periculos se numără printre ei

Experții au dezvăluit care sunt cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte, la nivel global. Printre acești factori se numără și un obicei periculos.

Conform datelor, infarctele au loc foarte rar fără avertizare, notează Science Alert.

În urma acestui studiu, experții au concluzionat că aproape toți oamenii care au probleme cardiovasculare au unul dintre cei 4 factori de risc. Aceștia sunt influențați de stilul de viață și au un impact semnificativ.

Astfel, cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte sunt: hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, nivelurile crescute de glucoză din sânge și fumatul de tutun (actual sau în trecut).

Dacă sunt combinați, acești factori au fost depistați înainte de 99% dintre toate evenimentele cardiovasculare observate pe parcursul anului, realizat pe termen lung.

Până și în rândul femeilor sub 60 de ani, categoria cu cel mai mic risc de evenimente cardiovasculare, peste 95% dintre atacurile de cord sau accidentele vasculare cerebrale au fost legate de cel puțin unul dintre acești factori de risc existenți.

Dintre toți factorii de risc, hipertensiunea arterială a fost cel mai frecvent asociat cu evenimentele cardiovasculare. Atât în SUA, cât și în Coreea de Sud, peste 93% dintre persoanele care au suferit un infarct, un AVC sau o insuficiență cardiac aveau deja hipertensiune înainte de aceste evenimente.

Gestionarea acestui factor de risc ar putea să fie, prin urmare, esențială pentru prevenirea bolilor cardiovasculare grave în viitor. De asemenea, printre cei 4 factori de risc se numără și consumul de tutun, un obicei periculos, asociat și cu alte boli, precum cancerul pulmonar.

„Credem că studiul arată în mod convingător că expunerea la unul sau mai mulți factori de risc suboptimali înainte de apariția acestor evenimente cardiovasculare este aproape de 100%,” spune cardiologul Philip Greenland, de la Universitatea Northwestern. „Obiectivul acum este să depunem mai mult efort pentru a găsi modalități de control al acestor factori de risc modificabili, în loc să ne abatem spre alți factori care nu sunt ușor de tratat și care nu sunt cauzali,” a declarat expertul.

De asemenea, autorii subliniază că rezultatele lor contrazic afirmațiile recente potrivit cărora ar crește numărul de evenimente cardiovasculare care apar în absența factorilor de risc.

Experții au mai sugerat că studiile anterioare ar fi putut să rateze diagnostice sau ar fi putut ignora niveluri ale factorilor de risc aflate sub pragul clinic de diagnostic. Studiul a fost publicat în Journal of the American College of Cardiology.

Într-un editorial asociat, cardiologul Neha Pagidipati de la Universitatea Duke (care nu a fost implicată în studiu) susține că rezultatele arată cât de important este să fie gestionate riscurile pentru sănătate înainte ca acestea să ducă la consecințe grave, potențial fatale.

„Putem – și trebuie – să avem rezultate mai bune,” scrie Pagidipati.

Autorul recomandă:

Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său