Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său

Un bărbat din Italia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului „Pellegrini” din Napoli, acuzând o durere toracică persistentă, sugerând un potențial infarct.

Dar investigațiile au scos la iveală o cauză total neașteptată: un dop metalic de sticlă, cu margine în formă de „coroană”, era înțepenit în esofagul său de câteva zile, relatează Il Messagero.

Conform relatării pacientului, durerea intense nu era legată de efort și nu era însoțită de dificultăți respiratorii.

Echipa medical a efectuat rapid testele cardiologice uzuale, respectiv electrocardiogramă și dozarea enzimelor cardiace, care au ieșit negative, excluzând deci o cauză ischemică.

Cu toate acestea, persistența durerii, senzația de corp strain și odinofagia i-au determinat pe medicii de la Urgențe să continue investigațiile cu o radiografie toracică.

Imaginea a evidențiat astfel o umbră rotundă, radioopacă, la nivelul esofagului mijlociu. Ceea ce părea însă un episode cardiac s-a dovedit a fi „un caz singular: dopul de la sticlă”.

Pacientul a fost transferat la secția de Chirurgie, unde a fost supus de urgență unei esofagogastroduodenoscopii, în sedare profundă, cu intubare în sala de operație.

Endoscopia a indicat dopul metalic, blocat la circa 28 de centimetri de incisivi, cu edem și început de ulcerație a mucoasei înconjurătoare.

În urma intervenției, recuperarea corpului străin s-a făcut cu un clește de prindere de tip „dinți de șobolan”, montată cu un capac de protecție la vârful endoscopului, fapt care a permis extragerea dintr-o singură încercare, fără traumatizarea peretelui esofagian.

„Datorită abordării multidisciplinare a medicilor din cadrul Spitalului Pellegrini și intervenției endoscopice rapide, care a fost decisivă, experiența pacientului nostru s-a încheiat în cel mai bun mod”, a declarat directoarea sanitară, Maria Corvino.

Conform echipei medicale, „corpul străin a fost îndepărtat fără complicații, iar bărbatul italian a putut să se întoarcă acasă în aceeași seară, fără traumatisme și cu remiterea rapidă a simptomelor”.

Autorul recomandă:

Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers să divorțeze au descoperit că nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt

Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic”