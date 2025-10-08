Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său

Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său

08 oct. 2025, 17:40, Actualitate
Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un bărbat din Italia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului Pellegrini” din Napoli, acuzând o durere toracică persistentă, sugerând un potențial infarct.

Dar investigațiile au scos la iveală o cauză total neașteptată: un dop metalic de sticlă, cu margine în formă de coroană”, era înțepenit în esofagul său de câteva zile, relatează Il Messagero.

Conform relatării pacientului, durerea intense nu era legată de efort și nu era însoțită de dificultăți respiratorii.

Echipa medical a efectuat rapid testele cardiologice uzuale, respectiv electrocardiogramă și dozarea enzimelor cardiace, care au ieșit negative, excluzând deci o cauză ischemică.

Cu toate acestea, persistența durerii, senzația de corp strain și odinofagia i-au determinat pe medicii de la Urgențe să continue investigațiile cu o radiografie toracică.

Imaginea a evidențiat astfel o umbră rotundă, radioopacă, la nivelul esofagului mijlociu. Ceea ce părea însă un episode cardiac s-a dovedit a fi un caz singular: dopul de la sticlă”.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Pacientul a fost transferat la secția de Chirurgie, unde a fost supus de urgență unei esofagogastroduodenoscopii, în sedare profundă, cu intubare în sala de operație.

Endoscopia a indicat dopul metalic, blocat la circa 28 de centimetri de incisivi, cu edem și început de ulcerație a mucoasei înconjurătoare.

În urma intervenției, recuperarea corpului străin s-a făcut cu un clește de prindere de tip dinți de șobolan”, montată cu un capac de protecție la vârful endoscopului, fapt care a permis extragerea dintr-o singură încercare, fără traumatizarea peretelui esofagian.

Datorită abordării multidisciplinare a medicilor din cadrul Spitalului Pellegrini și intervenției endoscopice rapide, care a fost decisivă, experiența pacientului nostru s-a încheiat în cel mai bun mod”, a declarat directoarea sanitară, Maria Corvino.

Conform echipei medicale, corpul străin a fost îndepărtat fără complicații, iar bărbatul italian a putut se întoarcă acasă în aceeași seară, fără traumatisme și cu remiterea rapidă a simptomelor”.

Autorul recomandă:

Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers divorțeze au descoperit nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt

Curtea de Apel București consideră Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic

Citește și

ACTUALITATE Leonard Doroftei, ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române: „Mai bine stai departe”
19:00
Leonard Doroftei, ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române: „Mai bine stai departe”
ACTUALITATE Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
18:31
Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
GUVERN Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
18:16
Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
ACTUALITATE Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi
18:00
Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi
EXCLUSIV Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța
17:56
Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța
FINANCIAR Vești proaste de la BNR. Dobânzile la ratele românilor NU scad
17:51
Vești proaste de la BNR. Dobânzile la ratele românilor NU scad
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
A murit Constantin Paiu! Regretatul om de teatru s-a stins la 89 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea muzicii românești. Direcția 5 e în doliu. S-a stins membrul formației: Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!
Evz.ro
Scandal în familia designerului Philipp Plein, combinat cu o româncă. Fosta iubită îl acuză că i-a luat custodia copiilor
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O descoperire contrazice ce au crezut cercetătorii despre primele forme de viață de pe Pământ
EXTERNE Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
18:57
Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
SPORT Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
18:44
Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
EXTERNE Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
18:23
Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
EXTERNE După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
18:21
După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
HOROSCOP Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
18:12
Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
HOROSCOP Zodia care va experimenta în octombrie „începutul unei povești de DRAGOSTE” ca-n filme. Vin vești bune și în sectorul financiar
17:31
Zodia care va experimenta în octombrie „începutul unei povești de DRAGOSTE” ca-n filme. Vin vești bune și în sectorul financiar