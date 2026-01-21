Tânărul dat dispărut în Timiș a fost găsit mort. Adolescentul ar fi fost ucis de doi minori

Minorul de 15 ani, dat dispărut pe data de 19 ianuarie 2026 în localitatea Cenei, din județul Timiș, a fost găsit mort. Adolescentul ar fi fost ucis de doi minori, potrivit unor surse citate de Digi24.

Alin Mario Berinde a plecat voluntar de la domiciliul său luni și nu a mai fost găsit de familie. Autoritățile au început căutările luni, imediat după ce părinții minorului au anunțat oamenii legii cu privire la dispariție, iar marți au găsit câteva dintre obiectele personale ale băiatului, o borsetă și cheile de la casă.

Minorul de 15 ani ar fi murit încă din ziua dispariției

În apropierea bunurilor găsite, reprezentanții legii au făcut descoperirea șocantă: adolescentul a fost găsit fără viață, iar News.ro susține că trupul băiatului a fost găsit îngropat în curtea unei case din Cenei. De altfel, potrivit unor surse, adolescentul era mort de aproximativ două zile.

Primii suspecți ar fi doi minori, care s-ar afla deja în custodia poliției. Locul a fost imediat împânzit de criminaliști, iar trupul neînsuflețit al minorului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș au preluat cazul.

