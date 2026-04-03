Cei mai politicoși oameni din lume. Francezii fanfaroni s-au descalificat din clasamentul mondial al bezelelor

Un sondaj insolit plasează englezii înaintea francezilor în privința politeței, și după japonezi. Datele sunt contaminate de percepție. How do you doo, Comment vas-tu sau Genkidesu ka, și o grimasă grăitoare. În general, nu înseamnă nimic. Totul stă în ironie, vezi un om, „How do you doo”, treci mai  departe. Britanicii sunt brici, adică cam mitocani în context. Japonezii prin perfida obediență ocupă un meritat loc 1. Francezii acceptă să stea la coadă, cu superioritate.

Europenii  reprezintă peste jumătate din țările percepute la nivel global ca fiind cele mai politicoase, însă autoevaluarea lor privind politețea contrazice uneori verdictul internațional. Este parțial fals. Politețea fățarnică ascunde un brici. Sunt uu  pomelnic de blesteme într-un salut.

O percepție americană

Vecinii europeni ai Regatul Unit nu sunt cu mult în urmă, mai mult de jumătate din blocul comunitar din primele 25 de țări ale lumii fiind percepută printre cele mai politicoase și primitoare cu străinii.

Sondajul, realizat de compania americană de remitențe Remitly, a cerut aproape 5.000 de persoane din 26 de țări să identifice națiunile pe care le consideră a avea cele mai bune maniere și, de asemenea, să estimeze cât de politicoase sunt ele însele – comparând percepțiile globale despre politețe cu percepțiile pe care națiunile le au despre propria politețe.

Pentru a se evalua, participanților li s-au adresat întrebări despre propriul comportament, cum ar fi dacă tratează străinii cu respect, iar aceștia au primit un scor bazat pe măsura în care au fost de acord cu o afirmație.

Lista completă a rezultatelor sondajului:

Canada și Japonia, de neînțeles

Regatul Unit a fost clasat pe locul trei în clasamentul celor mai politicoase țări de către respondenți la nivel global, în urma Canadei pe locul doi și a Japoniei pe primul loc.

Rezultatele sondajului atribuie acest clasament unor tendințe sociale precum utilizarea frecventă a cuvintelor „vă rog” și „mulțumesc” în conversațiile de zi cu zi, umorului autoironic și culturii de așteptare la coadă.

În mod ironic, respondenții din Marea Britanie s-au clasat printre jumătatea inferioară a țărilor în ceea ce privește politețea. Poate că britanicii erau prea politicoși pentru a se pun înaintea celorlalți.

Germania, mult pre serioasă

În mod similar, Germania, considerată a cincea cea mai politicoasă de către alții – datorită accentului pus pe intimitate, punctualitate și considerație pentru ceilalți – s-a clasat pe locul 21 cel mai politicos în ceea ce privește autopercepția politeții.

În mod ironic, respondenții din Franța s-au clasat pe locul cinci cel mai politicos, în timp ce percepțiile globale i-au plasat pe locul 19 în clasamentul mondial.

Sondajul notează că, în ceea ce privește autopercepțiile asupra politeții, mai puțin de un punct a separat țările cu cele mai bune și cele cu cele mai mici scoruri, arătând că majoritatea oamenilor se consideră adesea politicoși.

Recomandarea autorului: Premierul Japoniei l-a primit pe Macron în Tokyo. Gestul emblematic din desene animate pe care l-au făcut cei doi a surprins publicul

De la Tokyo, Macron răspunde cu subtilitate la atacurile lui Trump

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

Cele mai noi

Trimite acest link pe