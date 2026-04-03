Cei mai politicoși oameni din lume. Francezii fanfaroni s-au descalificat din clasamentul mondial al bezelelor

Un sondaj insolit plasează englezii înaintea francezilor în privința politeței, și după japonezi. Datele sunt contaminate de percepție. How do you doo, Comment vas-tu sau Genkidesu ka, și o grimasă grăitoare. În general, nu înseamnă nimic. Totul stă în ironie, vezi un om, „How do you doo”, treci mai departe. Britanicii sunt brici, adică cam mitocani în context. Japonezii prin perfida obediență ocupă un meritat loc 1. Francezii acceptă să stea la coadă, cu superioritate.

Europenii reprezintă peste jumătate din țările percepute la nivel global ca fiind cele mai politicoase, însă autoevaluarea lor privind politețea contrazice uneori verdictul internațional. Este parțial fals. Politețea fățarnică ascunde un brici. Sunt uu pomelnic de blesteme într-un salut.

O percepție americană

Vecinii europeni ai Regatul Unit nu sunt cu mult în urmă, mai mult de jumătate din blocul comunitar din primele 25 de țări ale lumii fiind percepută printre cele mai politicoase și primitoare cu străinii.

Sondajul, realizat de compania americană de remitențe Remitly, a cerut aproape 5.000 de persoane din 26 de țări să identifice națiunile pe care le consideră a avea cele mai bune maniere și, de asemenea, să estimeze cât de politicoase sunt ele însele – comparând percepțiile globale despre politețe cu percepțiile pe care națiunile le au despre propria politețe. Pentru a se evalua, participanților li s-au adresat întrebări despre propriul comportament, cum ar fi dacă tratează străinii cu respect, iar aceștia au primit un scor bazat pe măsura în care au fost de acord cu o afirmație.

Lista completă a rezultatelor sondajului:

Canada și Japonia, de neînțeles

Regatul Unit a fost clasat pe locul trei în clasamentul celor mai politicoase țări de către respondenți la nivel global, în urma Canadei pe locul doi și a Japoniei pe primul loc.

Rezultatele sondajului atribuie acest clasament unor tendințe sociale precum utilizarea frecventă a cuvintelor „vă rog” și „mulțumesc” în conversațiile de zi cu zi, umorului autoironic și culturii de așteptare la coadă. În mod ironic, respondenții din Marea Britanie s-au clasat printre jumătatea inferioară a țărilor în ceea ce privește politețea. Poate că britanicii erau prea politicoși pentru a se pun înaintea celorlalți.

Germania, mult pre serioasă

În mod similar, Germania, considerată a cincea cea mai politicoasă de către alții – datorită accentului pus pe intimitate, punctualitate și considerație pentru ceilalți – s-a clasat pe locul 21 cel mai politicos în ceea ce privește autopercepția politeții.

În mod ironic, respondenții din Franța s-au clasat pe locul cinci cel mai politicos, în timp ce percepțiile globale i-au plasat pe locul 19 în clasamentul mondial.

Sondajul notează că, în ceea ce privește autopercepțiile asupra politeții, mai puțin de un punct a separat țările cu cele mai bune și cele cu cele mai mici scoruri, arătând că majoritatea oamenilor se consideră adesea politicoși.

