Ursula von der Leyen a semnat un acord cu Elveția pentru dezvoltarea relațiilor economice

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a semnat, la data de 2 martie, un pachet amplu de acorduri cu președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin, menite să extindă consolideze relația din Uniunea Europeană și Elveția.

Pachetul stabilește un cadru modern pentru Uniunea Europeană și Elveția, ce permite accesul neîngrădit la o piață 460 de milioane de consumatori în sectoare esențiale, în scopul unor beneficii economice pentru ambele părți.

Prin alinierea standardelor și a normelor din domenii strâns integrate, el va oferi securitate juridică, va simplifica schimburile comerciale cu mărfuri precum dispozitivele medicale și produsele alimentare și va facilita aprovizionarea transfrontalieră a întreprinderilor de ambele părți ale frontierei. În plus, va asigura norme mai coerente pentru persoanele care locuiesc, lucrează sau studiază în cealaltă parte. Elveția va contribui la elaborarea legislației în domeniile vizate de pachet și va avea posibilitatea de a influența aceste norme încă din stadiul de concepție.

Semnarea reprezintă un pas important pentru finalizarea ratificării acestui pachet amplu, permițându-le ambelor părți să avanseze în procesele lor de ratificare respective.

