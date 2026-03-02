Județul din România cu cei mai mulți șoferi prinși băuți la volan în 2026

V-ați gândit vreodată care ar fi județul din România cu cei mai mulți șoferi prinși băuți la volan? Datele afișate mai jos sunt relevante pentru primele două luni ale anului 2026. Peste 1.200 de conducători auto au fost identificați, în acest județul, conducând sub influența băuturilor alcoolice. Iată mai jos detaliile.
Datele indică faptul că județul din România cu cei mai mulți șoferi prinși băuți la volan în primele două luni ale anului 2026 este Constanța. Gândul.ro vă aduce în atenție statistica primelor două luni ale acestui an. În lunile ianuarie și februarie 2026, cumulat, în județul Constanța au fost identificați aproximativ 1.250 de șoferi care au consumat alcool înainte de a urca la volan. Această cifră include atât sancțiunile contravenționale, cât și dosarele penale.
Defalcat, avem următoarele date legate de șoferii prinși sub influența băuturilor alcoolice la volan: