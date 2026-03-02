Județul din România cu cei mai mulți șoferi prinși băuți la volan în 2026

V-ați gândit vreodată care ar fi județul din România cu cei mai mulți șoferi prinși băuți la volan? Datele afișate mai jos sunt relevante pentru primele două luni ale anului 2026. Peste 1.200 de conducători auto au fost identificați, în acest județul, conducând sub influența băuturilor alcoolice. Iată mai jos detaliile.

Datele indică faptul că județul din România cu cei mai mulți șoferi prinși băuți la volan în primele două luni ale anului 2026 este Constanța. Gândul.ro vă aduce în atenție statistica primelor două luni ale acestui an. În lunile ianuarie și februarie 2026, cumulat, în județul Constanța au fost identificați aproximativ 1.250 de șoferi care au consumat alcool înainte de a urca la volan. Această cifră include atât sancțiunile contravenționale, cât și dosarele penale.

Constanța, județul din România cu cei mai mulți șoferi prinși băuți la volan în ianuarie și februarie 2026

Defalcat, avem următoarele date legate de șoferii prinși sub influența băuturilor alcoolice la volan:

Dosare penale (infracțiuni): aproximativ 520 de cazuri. Acestea sunt situațiile în care alcoolemia a depășit pragul de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Sancțiuni contravenționale (amenzi și suspendări): aproximativ 730 de cazuri. Acestea vizează șoferii cu o îmbibație alcoolică între 0,01 și 0,40 mg/l în aerul expirat.

Media: În Constanța sunt depistați, în medie, 6-7 șoferi băuți în fiecare zi.

Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Constanța, urmat de localitățile de pe litoral (în special în weekenduri) și drumurile naționale DN39 (Constanța – Mangalia) și DN2A (Slobozia – Constanța).

