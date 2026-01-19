Prima pagină » Actualitate » Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”

Elena Ailuţoaei
19 ian. 2026, 15:13, Actualitate
Mădălin Popescu, cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova, a făcut dezvăluri cu privire la incidentul care a avut loc sâmbătă. Bărbatul a explicat în detalii cum a decurs intervenția sa și ce l-a determinat să facă acest gest. 

Cel de-al doilea salvator a declarat că nu a stat foarte mult pe gânduri și a decis să acționeze de urgență. Mădălin Popescu a explicat că, deși stratul de gheață s-a spart în momentul în care bărbatul a pătruns pe lac, acest lucru nu l-a făcut să dea înapoi.

A fost în parc, pur și simplu mă plimbam, nu știam ce s-a întâmplat, am auzit doar sirenele. În momentul respectiv m-am dus către lac și am văzut că se intervenea. În primă fază nu am știut ce se întâmplă, apoi am văzut că erau încă în apă oamenii. Le aruncaseră o frânghie, numai că cetățeanul indian și fata nu reușeau să se agațe de ea.
În momentul respectiv am văzut o targă de plastic care putea să plutească și m-am gândit că e posibil să ajung. M-am împins pe targa respectivă cu mâinile și cu vârfurile picioarelor și am reușit să ajung la fată. Problema este că, după ce am reușit să iau fata, s-a rupt gheața și, în momentul respectiv, am ajuns și eu în apă. Am continuat să mă țin de targă, iar ei s-au prins de mine. Salvatorii au început să tragă de targă, însă problema este că s-a tras mult prea tare și noi eram toți trei în apă, fiind foarte puțin în afara gheții.”, spune Mădălin Popescu.

Salvatorul fetiței care a căzut în lacul din Parcul din Craiova:”Tatăl nu trebuie blamat, a făcut tot ce îi stătea în putință să ajungă la fată”

Bărbatul a descris, în detalii, momentul în care fetița a plecat de lângă tatăl său. Salvatorul a scos în evidență că totul s-a întâmplat în câteva secunde și că tatăl micuței nu ar trebui să fie blamat.

”Pur și simplu s-a ridicat după sanie și a fugit către apă, tatăl a alergat imediat după ea, a ajuns la un metru în spatele ei, iar în momentul în care ea a pus piciorul pe gheață a început gheață să se rupă, fata a fugit în continuare, pe ea a ținut-o gheață, ea fiind ușoară, el nu a mai putut să ajungă, a sărit în apă, a încercat să spargă un metru , restul era foarte groasă și ulterior nu a putut să urce peste gheață. Tatăl nu trebuie blamat, a făcut tot ce îi stătea în putință să ajungă la fată și să meargă mai departe”, mai spune salvatorul.

