Cel mai eficient ingredient natural care alungă păienjenii din casă, în octombrie, potrivit experților

Toamna este momentul ideal pentru a te bucura de confortul casei, dar este și perioada propice în care locuințele se pot trezi invadate de păianjeni. Insectele pornesc în căutarea hranei și a unui adăpost împotriva vremii nefavorabile, făcându-și astfel apariția tot mai des în casele oamenilor, scrie Daily Express.

Deși vremea nu a devenit încă foarte friguroasă, mai este suficient timp pentru a ne pregăti locuințele împotriva păianjenilor care ar putea pătrunde înăuntru. Specialiști în îngrijirea locuinței și în combaterea dăunătorilor dezvăluie cea mai bună metodă naturală de protecție. Este vorba despre un ingredient natural care poate face minuni în această situație.

Ingredientul este uleiul de mentă. Astfel, Mosh Latifi, co-proprietar al companiei EcoCare Pest Management, a descris uleiul de mentă drept cel mai eficient repelent natural, spunând:

„Uleiul de mentă este cel mai eficient repelent natural împotriva păianjenilor disponibil pe piață și soluția pe care o recomand constant, în detrimentul oricărei alteia. Păianjenii au receptori gustativi și olfactivi la nivelul picioarelor, ceea ce înseamnă că substanțele pe bază de mentol din uleiul de mentă le provoacă o senzație extrem de neplăcută la contactul direct, nu doar prin simpla prezență în aer.

Un spray diluat, aplicat de-a lungul plintelor, pervazurilor și tocurilor ușilor, creează o barieră pe care păianjenii evită în mod activ să o traverseze. Produsul se găsește în orice supermarket sau magazin cu produse naturiste, este foarte ieftin și oferă, totodată, o aromă plăcută în locuință. Utilizat cu regularitate în lunile septembrie și octombrie – perioada de vârf a sezonului de împerechere a păianjenilor – acesta reduce semnificativ numărul exemplarelor care pătrund în interiorul casei”, a spus expertul.