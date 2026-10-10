Al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan, diplomatul Luca Niculescu, se află în pline negocieri cu partidele în vederea coagulării unei formule guvernamentale. Însă, dacă va fi votat de PSD, premierul desemnat s-ar putea confrunta cu o campanie viguroasă de demolare din partea taberei rezist, a afirmat Crin Antonescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Fostul președinte al PNL a analizat dinamica jocului politic, în special liderii partidelor care înclină balanța în favoarea unui Executiv Luca Niculescu.

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Calculele lui Bolojan

Astfel, liderul actual al liberalilor, Ilie Bolojan, l-ar putea sprijini pe acesta, dacă tabăra disidentă din partid are o altă opțiune, apreciază Antonescu. Dacă totuși aripa Bolojan nu-l va vota pe Luca Niculescu, un alt liberal i-ar putea lua locul.

„Sau să voteze Bolojan, să i se satisfacă această dorință să nu fie nimeni pe care îl consideră opozant. Ceva jenant. Dacă (guvernul Niculescu) trece fără voia lui Bolojan, atunci de ce nu-mi face un guvern cu un politician solid? Cu Predoiu sau cu Nazare? Adică cu un om, când spun politician solid, spun un om care are experiența guvernării, are experiența coabitării, coaliției. Are un partid sau o parte dintr-un partid în spate. Asta nu înțeleg”.

„ Vor începe teste”

Pe de altă parte, a mai explicat Crin Antonescu , propunerea lui Nicușor Dan ar avea de înfruntat un val de proteste ale aripii #rezist dacă va fi votat de PSD.

„A doua zi, după ce o să treacă guvernul Niculescu, dacă trece cu votul PSD-știlor, toată propaganda hashtag va sări în capul lui Niculescu. Va descoperi că nu era chiar așa un băiat bun cum s-a crezut inițial, nici așa de capabil. Vor începe teste. Ia să vedem, Niculescu, de ce nu îl dai afară pe cutare PSD-ist din fruntea agenției cutare? Ai curaj? Adică lucruri de genul acesta, care țin în imaginarul unui electorat despre care am vorbit, loc de reformă. Că la ei reforma asta înseamnă, să dea afară un pesedist. Ca și cum nu s-au mai dat PSD-ști de 30 de ori afară până acum și tot mare reformă n-am avut”.

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