Președintele Trump a decis să deschidă piața americană pentru motorina din Rusia după ce Volodimir Zelensky a preferat să ignore repetatele solicitări ale Statelor Unite de a pune capăt atacurilor asupra rafinăriilor rusești, a declarat un oficial american familiarizat cu situația, scrie Axios. Articolul oferă detalii interesante din culisele negocierilor, dar și despre poziția exprimată de președintele rus.

Acordul încheiat de Donald cu omologul său rus Vladimir Putin a declanșat o nouă criză cu Ucraina și accelerează eforturile administrației Trump de a încheia un acord de soluționare a războiului, scrie publicația americană. Anunțul a provocat deja o undă de șoc rapidă pe bursele internaționale.

Zelenski denunță un acord „nici corect și nici onest”

„Zelenski a greșit camera. Continuând să lovească rafinăriile, erodează bunăvoința pe care Trump i-a acordat-o în ultimele 6 luni”, este citat oficialul american menționat.

Pe de altă parte, președintele Zelenski, într-un interviu acordat Axios după anunțul care a bulversat piețele mondiale, a admis că a fost luat prin surprindere de acest acord, pe care l-a numit „nici corect și nici onest”. Liderul de la Kiev a denunțay ceea ce consideră „un cadou negarantat pentru Putin.

Atacurile ucrainene asupra rafinărilor rusești din ultimele luni au fost deosebit de eficiente, provocând o criză majoră de energie în Rusia, Prin urmare, Rusia a impus o restricție pentru exporturile de motorină, care a pus și mai multă presiune pe piețele globale de motorină, sufocate deja de efectele războiului din Iran.

Condiția pusă de Zelenski la cererea lui Trump

Volodimir Zelenski le-a transmis emisarilor de pace ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, că este pregătit să dispună încetarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești dacă rușii încetează atacurile asupra centralelor nucleare ucrainene.

Oficialul american citat de Axios a mai spus că Trump dorea ca Ucraina să stopeze unilateral atacurile deoarece loviturile au contribuit la creșterea prețurilor la motorină în America. În același timp, Trump nu a considerat atacurile asupra rafinăriilor rusești ca un echivalent al loviturilor rusești asupra puterii nucleare a Ucrainei, a mai spus oficialul.

Din culisele discuției

Pe durata celor 8 ore de discuții de vineri din Miami, Witkoff și Kushner au transmis echipei de negociere din Ucraina că președintele urmează să vorbească cu Putin în vederea ridicării sancțiunilor asupra exporturilor de motorină din Rusia. Echipei i s-a mai spus că Trump a decis să meargă înainte după ce Ucraina a ignorat multiplele cereri de a stopa atacurile asupra rafinăriilor rusești, care au afectat direct consumatorii americani.

Un oficial ucrainean susține că în timpul negocierilor, Witkoff și Kushner au amenințat că Trump va tăia ajutorul serviciilor de informații americane către Ucraina dacă aceasta continuă să îi ignore cererile. Totuși, oficialul american citat a negat o asemenea amenințare. Acesta susține că Witkoff și Kushner au transmis părții ucrainene că SUA sunt un partener solid, care oferă muniție și informații.

Ce ar primi Ucraina de la SUA, Europa și NATO

Oficialul a mai declarat că noua criză provocată de motorină a erupt după ce mediatorii americani au avut discuții constructive cu diplomații ucraineni și europeni vineri, în Miami. Focusul discuțiilor a fost finalizarea garanțiilor de securitate pe care SUA, Europa și NATO ar urma să le acorde Ucrainei ca parte a unui acord de încetare a războiului.

În egală măsură, au fost exprimate noi propuneri de soluții teritoriale. Concret, Witkoff și Kushner au prezentat un pachet postrăzboi pentru Ucraina care include metode de a finanța reconstrucția Ucrainei, precum și idei de control al deficitului bugetar produs de conflict.

Participanții au mai discutat o foaie de parcurs în vederea aderării Ucrainei la UE și a relației pe care Ucraina ar trebui să o aibă cu NATO după încheierea războiului.

Poziția lui Putin

Articolul din Axios oferă detalii interesante și despre poziția exprimată de președintele rus. Astfel, pe durata convorbiii telefonice cu Trump, Vladimir Putin a comentat reluarea discuțiilor de pace cu Ucraina, a declarat consultantul său de polică externă Yuri Ushakov pentru reporterii publicații.

Ushakov a mai spus că atacurile ucrainene asupra Moscovei și altor orașe în timpul alegerilor parlamentare „au creat posibilitatea unei reluări imediate a procesului de negocierea. „Președintele a spus, ne vom gândi la asta atunci când aceste negocieri pot fi reluate”, a completat acesta.