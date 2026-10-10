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Tăiere masivă din viitorul buget al Uniunii Europene. Minus 200 de miliarde de euro și noi taxe pentru europeni. Demersul inițiat de Nicușor Dan și Giorgia Meloni pierde teren

Tăiere masivă din viitorul buget al Uniunii Europene. Minus 200 de miliarde de euro și noi taxe pentru europeni. Demersul inițiat de Nicușor Dan și Giorgia Meloni pierde teren
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Guvernele UE se așteaptă ca propunerea pentru bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani să fie redusă cu 100 de miliarde de euro, până la 200 de miliarde de euro, față de planul anterior anunțat în iunie, au declarat 12 diplomați ai UE. O altă noutate este introducerea unor noi taxe pentru cetățenii blocului comunitar. 

UPDATE: Vicepreședintele Parlamentului Europeam, Siegfried Mureșan, a reacționat ferm, într-o postare pe Facebook, pe marginea viitorului buget.

Mureșan: PE respinge ferm propunerile Irlandei

Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare.
Nu putem vorbi de ani de zile despre nevoia de a crește competitivitatea economiei Uniunii Europene, în special în raport cu China, pentru ca acum să reducem bugetul pentru competitivitate.
Nu putem vorbi despre securitate alimentară, dar să nu oferim o finanțare adecvată agriculturii.
Și nu putem să vorbim despre beneficiile politicii de coeziuni, inclusiv pentru întărirea securității la granițele cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina, pentru ca apoi să propunem un nivel de finanțare pentru politica de coeziune inferior celui din bugetul actual.
Nu putem să cerem Uniunii Europene să facă mai mult, în timp ce tăiem din principala sursă care permite Uniunii să acționeze: propriul buget.
Iar dacă statele membre vor reducerea presiunii asupra bugetelor naționale atunci când finanțăm bugetul UE, este de neînțeles de ce Președinția irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European. Aceste propuneri aveau exact rolul de a asigura mai multă finanțare pentru bugetul UE, fără a crește contribuțiile din bugetele naționale.

Irlanda, care deține președinția Consiliului UE și coordonează discuțiile, va dezvălui propunerea sâmbătă. Se așteaptă ca anunțul să pregătească terenul pentru discuții tensionate între liderii UE la summitul lor de săptămâna viitoare, scrie Politico, citată de Antena3.ro.

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Două mari blocuri cu interese opuse

Blocul este divizat în două mari blocuri: așa-numitele țări frugale – Germania, Austria, Olanda etc – care vor să reducă câteva sute de miliarde de euro din propunerea de aproape 2 trilioane de euro aflată pe masă – și o coaliție rivală a țărilor din sudul și estul Europei, Prietenii Coeziunii, care se opune reducerilor.

Se așteaptă ca Dublinul să reducă bugetul cu între 100 și 200 de miliarde de euro, ca gest de bunăvoință față de tabăra germană, au declarat diplomații. Totuși, irlandezii intenționează să protejeze agricultura și cheltuielile regionale de reduceri majore, ca o concesie făcută grupării „Prietenii Coeziunii”.

La summitul de săptămâna viitoare, liderii UE vor reacționa la cele mai recente cifre, cunoscute sub numele de „negobox”. Acestea oferă guvernelor un punct de negociere și vor semnala din timp dacă un acord este posibil până la sfârșitul anului.

Irlanda va înclina balanța

Negocierile pe buget au un context aparte. Guvernele se grăbesc să încheie un acord între ele înainte ca alegerile naționale din Franța, Polonia și Italia din 2027 să amenințe cu deraierea negocierilor.

Thomas Byrne și Roberta Metsola la Parlamentul European. Foto: Facebook Thomas Byrne

În calitate de mediator neutru în cadrul discuțiilor, Irlanda nu și-a dezvăluit public intențiile cu privire la documentul de negociere. Ministrul de stat pentru afaceri europene de la Dublin, Thomas Byrne (foto sus), a declarat Parlamentului European, la începutul acestei săptămâni, că țările membre ale UE au făcut „progrese substanțiale” către un acord. Dar oficialul a avertizat: „Nu putem satisface pe toată lumea”.

De amintit că Germania și aliații săi au criticat fosta președinție a Consiliului din Cipru pentru reducerea bugetului de doar 32 de miliarde de euro la negocierile din iunie.

Reduceri uriașe ale bugetului UE

Apelurile statelor frugale pentru economii bugetare au stârnit temeri în rândul Prietenilor Coeziunii. Cele 17 țări — inclusiv marile puteri Italia, Spania și Polonia — au emis săptămâna trecută o declarație comună. Aceasta a fost inițiată de președintele României Nicușor Dan și premierul italian Giorgia Meloni, și se opune reducerilor bugetare pentru agricultură și coeziune. 

Ca o concesie față de această tabără, este de așteptat ca Irlanda să propună economii bugetare în alte domenii de politică. Concret, guvernele se pregătesc pentru reduceri majore ale Fondului European de Competitivitate, în valoare de 410 miliarde de euro , menite să stimuleze capacitatea industrială a blocului comunitar.

Cel mai nou raport al Curții Europene de Conturi arată că bugetul UE este sub presiune

Bugetul UE este sub presiune / Sursa FOTO: Profimedia, foto cu caracter ilustrativ

Și reducerile costurilor administrative, cu 118 miliarde de euro alocați instituțiilor și personalului UE, sunt populare în rândul guvernelor UE, deși este admis că acestea vor genera mai puține economii.

Totuși, statele frugale au avertizat împotriva protejării agriculturii și a coeziunii printr-un buget mai mic. Ele argumentează că mai mulți bani ar trebui direcționați de la prioritățile tradiționale către noi provocări, precum apărarea și competitivitatea.

„Suntem foarte îngrijorați că Irlanda ar putea decide să elimine finanțarea pentru cercetare și acțiune externă, care reprezintă o problemă majoră pentru dezvoltare, interesele noastre economice și migrație”, a declarat un diplomat UE.

Taxe noi în UE

O altă problemă sensibilă o reprezintă, evident, noile impozite la nivelul UE — cunoscute sub numele de „resurse proprii” — menite să finanțeze bugetul și să reducă contribuțiile naționale. În 2025, Comisia Europeană a propus 5 noi taxe, preconizându-se că vor genera 66 de miliarde de euro pe an. În timpul negocierilor, guvernele s-au opus unor taxe care le-ar afecta în mod covârșitor economiile.

De adăugat că mai multe guverne europene au făcut lobby pe lângă Irlanda pentru a elimina o taxă pe profit. Cunoscută sub numele de CORE, taxa este nepopulară în întregul bloc comunitar. Totuși, se așteaptă ca Dublinul să se abțină de la a face acest lucru și să mențină cele 5 taxe impuse de Comisie în cadrul negocierilor. Pentru a face CORE mai acceptabil, Dublinul ar putea scuti întreprinderile mici și mijlocii de la aplicarea taxei. De asemenea, ar putea aduce modificări unei taxe pe tutun căreia mulți se opun.

În schimb, se așteaptă ca taxele propuse de Parlamentul European asupra taxelor digitale, jocurilor de noroc online și firmelor de criptomonede să fie excluse complet din negocieri, așadar rămân valabile.

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