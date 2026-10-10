Nicușor Dan, mesaj despre democrație și populism, la Centenarul Partidului Național Țărănesc. Ce îl îngrijorează pe președinte

Președintele Nicușor Dan a participat sâmbătă la evenimentul dedicat Centenarului Partidului Național Țărănesc (PNȚ), organizat la Centrul Cultural Petofi Sandor din București. Șeful statului a vorbit despre rolul partidului în istoria democrației românești și despre importanța valorilor democratice și creștine în societatea actuală.

Centenarul PNȚ, marcat la 100 de ani de la înființare

Evenimentul marchează atât împlinirea a 100 de ani de la înființarea Partidului Național Țărănesc, cât și zece ani de activitate a structurii PNȚ Maniu-Mihalache, potrivit organizatorilor.

„Nu este o simplă aniversare, pentru că acești 100 de ani înseamnă, de fapt, mult din conștiința națională și din conștiința democratică a acestui popor”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a amintit că PNȚ a promovat moralitatea, responsabilitatea și demnitatea în viața politică, iar membrii săi au fost persecutați în perioada comunistă.

„Exact valorile pe care le-au promovat într-o luptă aparent pierdută sunt cele care definesc aspirațiile societății noastre de azi și sunt cele care au definit realizările societății noastre în tot acest interval, inclusiv orientarea euroatlantică”, a afirmat șeful statului.

Președintele a amintit și de perioada comunistă, când membrii partidului au fost persecutați, iar mii dintre aceștia au fost arestați. În opinia sa, rezistența lor arată că PNȚ nu a fost doar o formațiune legată de interesele unei categorii sociale, ci un partid construit în jurul unor valori.

„Atașamentul față de valori s-a dovedit în perioada represiunii comuniste, când mii de membri ai partidului au fost arestați, dar și-au păstrat valorile, ceea ce înseamnă că nu a fost un simplu partid bazat pe interesele unei categorii sociale, ci unul de valori”, a declarat Nicușor Dan.

„Dacă ne uităm în urmă, pare că lupta a fost pierdută la momentul acela, însă exact valorile pe care le-au promovat într-o luptă aparent pierdută sunt cele care definesc aspirațiile societății noastre de azi și sunt cele care au definit realizările societății noastre în tot acest interval, inclusiv orientarea euroatlantică”, a spus șeful statului.

Președintele avertizează asupra fragilității democrației

Nicușor Dan a atras atenția că democrația nu trebuie considerată un câștig definitiv și că valorile democratice trebuie apărate în continuare. Președintele a făcut referire și la sondajele de opinie, afirmând că nu este sigur că toți românii își văd viitorul într-o societate democratică.

„Mulți dintre noi am crezut că, odată obținută, o să o avem pentru totdeauna și vedem că azi este pusă în discuție. Mai mult decât atât, dacă întrebăm în sondaje de opinie românii, vedem că nu-i atât de evident că toți cetățenii români își văd viitorul bazat pe o societate democratică”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre valorile creștine și creșterea populismului

Șeful statului a vorbit și despre valorile creștine, în contextul în care PNȚ este o formațiune creștin-democrată. Acesta a făcut referire la discursul bazat pe ură din societate și la nevoia de respect între oameni.

„Când vedem valurile de ură care străbat societatea noastră cu orice prilej, vedem cât de mult este nevoie de acele valori creștine ale iubirii aproapelui sau cel puțin ale respectului aproapelui”, a afirmat președintele.

Cum a luat naștere Partidul Național Țărănesc

La 10 octombrie 1926, în sala „Amicitia” din București, Partidul Țărănesc, condus de Ion Mihalache, a ratificat fuziunea cu Partidul Național Român, condus de Iuliu Maniu. Fuziunea a reprezentat momentul înființării Partidului Național Țărănesc, care a devenit una dintre principalele formațiuni politice ale României interbelice.

PNȚ a guvernat România în perioada 1928-1933, iar ulterior a intrat în opoziție. După instaurarea regimului comunist, partidul a fost supus represiunii, iar mai mulți dintre liderii săi au fost închiși.

Anul 2026, instituit drept Anul Centenar al PNȚ

La începutul lunii octombrie, Nicușor Dan a promulgat legea prin care anul 2026 este instituit drept Anul Centenar al Partidului Național Țărănesc.

Potrivit actului normativ, inițiativa urmărește recunoașterea rolului Partidului Național Român, al Partidului Țărănesc și al Partidului Național Țărănesc în construirea statului român modern, consolidarea democrației și apărarea valorilor creștin-democrate.

Legea permite instituțiilor publice să organizeze sau să sprijine manifestări culturale, educaționale și științifice dedicate centenarului, fără ca acestea să fie interpretate drept promovare politică partizană.