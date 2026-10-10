Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă cu prețul motorinei în București după acordul Trump – Putin? Prețurile afișate sâmbătă de principalele benzinării

Ce se întâmplă cu prețul motorinei în București după acordul Trump – Putin? Prețurile afișate sâmbătă de principalele benzinării

Ce se întâmplă cu prețul motorinei în București după acordul Trump – Putin? Prețurile afișate sâmbătă de principalele benzinării
Galerie Foto 7
Prețurile afișate sâmbătă de principalele benzinării în București. Foto: Mihai Pop
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prețul motorinei a crescut ușor, sâmbătă 10 octombrie 2026, în București după anunțul istoric al președintelui Trump privind acordul cu Putin pentru motorina rusească. Lanțurile mari de alimentare cu combustibil afișează prețuri foarte ușor crescute față de cele de vineri. 

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Prețul motorinei a atins 10,17 ron în rețeaua OMV și Rompetrol

Potrivit portalului peco-online, sâmbătă, 10 octombrie 2026, prețul litrului de motorină varia de la 10.11 Ron în rețeaua Petrom și Socar din Capitală, la 10.14 Ron la benzinăriile MOL, 10.15 Ron la Lukoil și 10, 17 ron la mai multe puncte OMV Petrom și Rompetrol.

Prețurile afișate sâmbătă de principalele benzinării în București. Foto: Mihai Pop

Prețurile afișate sâmbătă de principalele benzinării în București. Foto: Mihai Pop

Aceste intervale de prețuri sunt valabile și în alte orașe mari ale țării, precum Timișoara, Iași, Brașov sau Cluj, cu mențiunea că în orașul transilvănean există și o ofertă de 10,9 ron la litru în rețeaua DHR Cluj.

Prețurile afișate sâmbătă de principalele benzinării în București. Foto: Mihai Pop

Prețurile afișate sâmbătă de principalele benzinării în București. Foto: Mihai Pop

Tot astăzi, benzina standard 95 costă 10.11 Ron/litru, potrivit datelor afișate de pretcarburant.ro. Același portal listează prețul standard al motorinei, valabil sâmbătă 10 octombrie 2026, la 10,86 lei/litru. GPL auto se vinde cu 4.64 Ron/litru. 

Vineri, o nouă ieftinire la motorină în București

Scumpirwa vine după ce vineri, a fost o nouă ieftinire la motorină în București, pentru a doua zi consecutiv, dar numai la două lanțuri mari de alimentare, notează Libertatea.

Vineri, 9 octombrie, prețurile la carburantul standard au scăzut cu până la 5 bani per litru. Dar cea mai ieftină motorină a rămas tot 10,86 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Prețurile afișate sâmbătă de principalele benzinării în București. Foto: Mihai Pop

Cea mai ieftină benzină standard din București costa ieri 10,11 lei/l, același preț de miercuri, și se găsește la Petrom. Socar vindea vineri carburantul cu 10,11 lei/l la o stație din Capitală, tot la fel ca miercuri, iar la alte stații, costul era de 10,14 lei/l.

Șoc pe marile burse internaționale

Reamintim că Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorinăva fi menținută pînă la 15 octombrie. Este vorba despre o reducere de 25% a accizei.
Wall Street și marile burse europene au închis pe plus vineri, 9 octombrie. Efectul vine după ce Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru reluarea livrărilor de motorină rusească. Investitorii speră la reducerea presiunilor asupra pieței energetice.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT „Zelenski a greșit camera”. Axios: Trump a parafat acordul cu Putin privind motorina după ce Zelenski i-a ignorat cererile de a stopa atacurile asupra rafinăriilor rusești
11:07
„Zelenski a greșit camera”. Axios: Trump a parafat acordul cu Putin privind motorina după ce Zelenski i-a ignorat cererile de a stopa atacurile asupra rafinăriilor rusești
Câți bani câștigă lunar un livrator nepalez din Glovo, în octombrie 2026. Unii români ar putea fi invidioși
10:24
Câți bani câștigă lunar un livrator nepalez din Glovo, în octombrie 2026. Unii români ar putea fi invidioși
JUSTIȚIE Cum se apără Mihai Chirica în dosarul „Păcura”. Primarul din Iași arată cu degetul spre Rezervele Statului
10:12
Cum se apără Mihai Chirica în dosarul „Păcura”. Primarul din Iași arată cu degetul spre Rezervele Statului
Pe ce dată exactă ajunge filmul „Teambuilding 2” pe platforma Netflix România
09:29
Pe ce dată exactă ajunge filmul „Teambuilding 2” pe platforma Netflix România
DOCUMENT Proiectul SMR-urilor nucleare SUA la Doicești este în aer. Americanii nu au îndeplinit condițiile României. Reducere la minimum a cheltuielilor companiei românești de proiect
09:24
Proiectul SMR-urilor nucleare SUA la Doicești este în aer. Americanii nu au îndeplinit condițiile României. Reducere la minimum a cheltuielilor companiei românești de proiect
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu remarcă „lucruri suspecte” în dosarul lui Călin Georgescu: „Au găsit un mijloc să-i încalce drepturile în mod legal”
09:00
Ion Cristoiu remarcă „lucruri suspecte” în dosarul lui Călin Georgescu: „Au găsit un mijloc să-i încalce drepturile în mod legal”
Mediafax
EXECUȚIA unui fost maior în armată divizează America. Declarația HALUCINANTĂ a lui Vance
Digi24
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Cancan.ro
Ce salarii primesc ispitele la Insula Iubirii 2026, pentru cele 3 săptămâni în Thailanda? Care sunt cele 5 lucruri pe care nu au voie să le facă, potrivit contractului cu Antena 1
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Adevarul
Dilema USR și jocul PSD în negocierile pentru Guvernul Niculescu. Ce șanse are noul Cabinet
Mediafax
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Click
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în România
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical în zilele următoare! Furtuna Felicia va aduce ploi și vânt puternic în România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Ce poți face la 30 de ani pentru a îmbătrâni mai sănătos
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
Șantierul Naval Mangalia, super-afacere pentru olandezii de la Damen, care l-au băgat în faliment. Profit de 115 milioane euro, după ce au plătit 23 de milioane în 2017 și primesc acum 138 de milioane de la Rheinmetall
12:04
Șantierul Naval Mangalia, super-afacere pentru olandezii de la Damen, care l-au băgat în faliment. Profit de 115 milioane euro, după ce au plătit 23 de milioane în 2017 și primesc acum 138 de milioane de la Rheinmetall
EXCLUSIV Crin Antonescu, avertisment pentru Luca Niculescu: Toată propaganda hashtag va sări în capul lui
12:00
Crin Antonescu, avertisment pentru Luca Niculescu: Toată propaganda hashtag va sări în capul lui
FLASH NEWS Nicușor Dan, mesaj despre democrație și populism, la Centenarul Partidului Național Țărănesc. Ce îl îngrijorează pe președinte
11:37
Nicușor Dan, mesaj despre democrație și populism, la Centenarul Partidului Național Țărănesc. Ce îl îngrijorează pe președinte
HOROSCOP Horoscop sănătate octombrie 2026 | Ce probleme de sănătate ai putea avea luna asta, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai sănătoși nativi
11:37
Horoscop sănătate octombrie 2026 | Ce probleme de sănătate ai putea avea luna asta, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai sănătoși nativi
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu dă conducerea ANM pe mâna Parchetului, după ce a descoperit achiziții de parfumuri, sutiene și produse de lux în valoare de zeci de mii de lei, în ultimii doi ani
11:02
Diana Buzoianu dă conducerea ANM pe mâna Parchetului, după ce a descoperit achiziții de parfumuri, sutiene și produse de lux în valoare de zeci de mii de lei, în ultimii doi ani
Gândul de Vreme Meteorologii ANM anunță ploi în toată țara, lapoviță, ninsori la munte și rafale de vânt de până la 90 km/h. Prognoză specială pentru București
11:02
Meteorologii ANM anunță ploi în toată țara, lapoviță, ninsori la munte și rafale de vânt de până la 90 km/h. Prognoză specială pentru București

Cele mai noi

Trimite acest link pe