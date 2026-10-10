Prețul motorinei a crescut ușor, sâmbătă 10 octombrie 2026, în București după anunțul istoric al președintelui Trump privind acordul cu Putin pentru motorina rusească. Lanțurile mari de alimentare cu combustibil afișează prețuri foarte ușor crescute față de cele de vineri.

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Prețul motorinei a atins 10,17 ron în rețeaua OMV și Rompetrol

Potrivit portalului peco-online, sâmbătă, 10 octombrie 2026, prețul litrului de motorină varia de la 10.11 Ron în rețeaua Petrom și Socar din Capitală, la 10.14 Ron la benzinăriile MOL, 10.15 Ron la Lukoil și 10, 17 ron la mai multe puncte OMV Petrom și Rompetrol.

Aceste intervale de prețuri sunt valabile și în alte orașe mari ale țării, precum Timișoara, Iași, Brașov sau Cluj, cu mențiunea că în orașul transilvănean există și o ofertă de 10,9 ron la litru în rețeaua DHR Cluj.

Tot astăzi, benzina standard 95 costă 10.11 Ron/litru, potrivit datelor afișate de pretcarburant.ro. Același portal listează prețul standard al motorinei, valabil sâmbătă 10 octombrie 2026, la 10,86 lei/litru. GPL auto se vinde cu 4.64 Ron/litru.

Vineri, o nouă ieftinire la motorină în București

Scumpirwa vine după ce vineri, a fost o nouă ieftinire la motorină în București, pentru a doua zi consecutiv, dar numai la două lanțuri mari de alimentare, notează Libertatea.

Vineri, 9 octombrie, prețurile la carburantul standard au scăzut cu până la 5 bani per litru. Dar cea mai ieftină motorină a rămas tot 10,86 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard din București costa ieri 10,11 lei/l, același preț de miercuri, și se găsește la Petrom. Socar vindea vineri carburantul cu 10,11 lei/l la o stație din Capitală, tot la fel ca miercuri, iar la alte stații, costul era de 10,14 lei/l.

Șoc pe marile burse internaționale