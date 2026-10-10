August Hanning, fostul șef al Serviciului german de Informații Externe (BND), a fost reținut în data de 6 octombrie, sub suspiciunea de înaltă trădare. Hanning ar fi fost plătit pentru a transmite informații secrete către un stat din fostul spațiu sovietic. Acesta a condus BND din decembrie 1998 până la sfârșitul lui noiembrie 2005. Între decembrie 2005 și noiembrie 2009 a fost secretar de stat la Ministerul Federal de Interne.

Potrivit Independent News, August Hanning s-a asociat într-o firmă de consultanță cu fostul șef al Departamentului „Armamente” din MApN, Andrei Ignat.

Cu doar câteva luni înainte, pe 1 aprilie 2026, Hanning devenea asociat într-o firmă de consultanță în domeniul apărării din România, cu sediul în județul Dolj.

Firma se numea SC RV & RV Construct SRL. A fost redenumită SC IDA International Defence Advisory SRL.

fost redenumită Printre asociați s-a numărat și Andrei Ignat – ex-secretar de stat în MApN și șef al Departamentului „Armanente”.

Rheinmetall, din nou în scenariu

Chiar în perioada în care August Hanning a devenit asociat în firma de consultanță din Dolj era în plină desfășurare, în România, programul SAFE. Principalul beneficiar a fost grupul german Rheinmetall.

Prin Decizia nr. 1 din 1 aprilie 2026 a asociatului unic al Societății Comerciale RV & RV CONSTRUCT SRL, publicată în Monitorul Oficial, SC RV & RV Construct SRL și-a schimbat denumirea în SC IDA International Defence Advisory SRL.

Asociat unic era Ion Alexandru. Acesta a cesionat toate cele 20 de părți sociale către patru persoane.

Andrei Ignat, cetățean român – 40%;

Petru Rus, cetățean român – 20%;

Manfred Georg Eduard Gustav Osterwald, cetățean german – 20%;

„Dr. Hanning August Gustav Paul”, cetățean german, născut la 16 februarie 1946, cu domiciliul în Berlin – 20%.

Andrei Ignat, asociatul majoritar, este numit administrator. Ignat este născut la 14 octombrie 1981 și are domiciliul în Calafat.

Cine este Andrei Ignat, asociatul lui August Hanning

Andrei Ignat a condus Departamentul pentru Armamente din MApN, cu rang de secretar de stat, din mai 2018 până în iunie 2019. În același an, presa doljeană nota că secretarul de stat este fiul unui fost director adjunct al Direcției Silvice Dolj.

Andrei Ignat a sesizat Parchetul Militar, invocând suspiciuni rezonabile privind legalitatea licitației pentru cele patru corvete multifuncționale, un contract de peste un miliard de euro pierdut de francezii de la Naval Group.

„Ignat a fost schimbat din funcție după ce a sabotat licitația pentru corvete. Surse din cadrul Ministerului Apărării au declara că Ignat a fost schimbat din funcție pe motiv că ar fi fost protejat de Liviu Dragnea, fostul lider al PSD”, a notat Newsweek.

„Fără nici un dram de experiență în domeniul achizițiilor militare, Ignat s-a trezit că păstorește bugete de ordinul miliardelor de euro, bani care urmau să fie cheltuiți pentru înzestrarea Armatei Române. Până să ajungă șef la «Armamente» Ignat a lucrat în Ministerul Transporturilor”, mai nota publicația citată mai sus.

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