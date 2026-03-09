Prima pagină » Actualitate » Cel mai ieftin oraș din România în martie 2026: Chiria costă doar 500 lei, pentru o garsonieră

Cel mai ieftin oraș din România în martie 2026: Chiria costă doar 500 lei, pentru o garsonieră

09 mart. 2026, 15:47, Actualitate
Într-o perioadă marcată de scumpiri și noi taxe introduse, un oraș din România oferă spre închiriere o garsonieră care costă doar 500 de lei pe lună.

Orașul Hunedoara găzduiește cea mai ieftină chirie din 2026, o garsonieră în centrul acestui oraș se dă spre închiriat cu doar 500 de lei pe lună, potrivit unui anunț publicat pe OLX.

Orașul în care chiria costă doar 500 de lei

În anunț este specificat faptul că garsoniera este situată în centrul orașului, are 10 metri pătrați, se află în blocul CM5, este curată și modestă, are baie proprie, dar și locuri de parcare în față.

Proprietarul a specificat, de asemenea, că garsoniera se închiriază cu 500 de lei pe lună și cere și 800 de lei garanție și este ideală pentru o persoană care caută un spațiu accesibil și funcțional.

