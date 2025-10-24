A fost găsită cea mai ieftină chirie din România. Cu câți bani închiriază un proprietar o garsonieră de 12 metri pătrați

A fost găsită cea mai ieftină chirie din România. Iată cu câți bani închiriază un proprietar o garsonieră de 12 metri pătrați. Garsoniera se află în Călărași și este compusă din cameră, hol și baie. Nu are bucătărie, iar încălzirea este electrică, cu boiler electric.

Pentru chiria acestei garsoniere, proprietarul cere 500 de lei pe lună și o garanție de 1.500 de lei, cu contract la ANAF.

De precizate este că, România a înregistrat, în vara anului 2025, o creștere a chiriilor de 5,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând astfel un ritm de peste două ori mai rapid decât media UE, care s-a situat la 2,3%.

Iar chiriașii vor să se mute, în toamna aceasta, în garsoniere sau apartamente cu 2 camera și vor să le achite lunar proprietarilor sub 300 de euro, indică o cercetare transmisă e Imobiliare.ro, de altfel, prețuri greu de găsit în aceste timpuri.

De altfel, consultanții Colliers susțin că piața rezidențială din România a intrat în 2025 într-o fază de temperare, marcată de prudența tot mai vizibilă a cumpărătorilor. Sentimentul de încredere al consumatorilor români a înregistrat cel mai pronunțat declin semestrial din ultimii 15 ani, după criza din 2009-2010, cu excepția șocului temporar al pandemiei, atunci când optimismul a revenit rapid.

De data aceasta, punctează consultanții, deteriorarea este mai adâncă și de durată, alimentată de încetinirea pieței muncii, instabilitatea politică și schimbările fiscale ce diminuează puterea de cumpărare, fapt care se va reflecta și în piața rezidențială în următoarea perioadă.

