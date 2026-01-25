Prima pagină » Actualitate » Care este și cât costă cea mai ieftină chirie din București acum, în ianuarie 2026

25 ian. 2026, 11:14, Actualitate
Dacă ești în căutarea unei chirii ieftine în Capitală, cel mai la îndemână e să intri pe un site de comerț online și să selectezi „garsoniere-chirie-bucurești”, căci un apartament cu bani puțini e mai greu de găsit.

Astfel, în căutările tale, poți să descoperi următorul anunț de închiriere pentru cea mai ieftină chirie din București. Este vorba de o garsonieră situată în sectorul 5 pentru care proprietatul cere doar 800 de lei/lună.

„Închiriez garsonieră confort 3 în sectorul 5, la Piața Rahova, lângă Secția 19 Poliție și vizavi de școală, chiar în stație la 139 (autobuz STB – n.r.), etaj 1, mașină de spălat, aragaz, frigider, exact ca în poze (vezi galeria foto-n.r.)”, se arată în anunțul postat pe OLX.

La final, proprietarul precizează că dorește o închiriere pe termen lung și vrea, drept garanție, plata în avans pe o lună.

