Povestea cadrului universitar din Iași al cărui nume apare menționat în Dosarele „Epstein”

Dezvăluirile apărute în Dosarele „Epstein” au scos la iveală și povestea unui profesor universitar din Iași, al cărui nume este menționat de câteva ori, scrie Ziarul de Iași. Foștii colegi ai chimistului Iulian Rusu, decedat între timp, nu găsesc o explicație pentru prezența acestuia în aceste dezvăluiri.

Iulian Rusu a fost cadru didactic al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, din Iași.

El a decedat în octombrie 2024, din cauze medicale.

Chimist cu master în Teologie

Despre prof. Rusu, colegii îl cunoșteau drept un personaj discret, cu preocupări științifice și interdisciplinare. În CV-ul său apărea că a predat discipline din domeniul chimiei anorganice, științei materialelor și a tehnologiei materialelor de construcții. A publicat și numeroase articole științifice, participând la conferințe de specialitate în țară și străinătate.

Interesat de relația dintre știință și teologie, a urmat studii de specialitate, având un master în teologie ortodoxă. Implicat și în activități editoriale, a fost asociat revistei „Știință și teologie”.

Colegii își amintesc că prof. Rusu avea preocupări personale legate de restaurarea icoanelor, un domeniu de nișă, fără legătură cu activități mondene sau cercuri internaționale.

Ținând cont de toate acestea, apariția numelui profesorului ieșean în dezvăluirile din dosarul lui Jeffrey Epstein a fost o surpriză pentru mulți. Cei care l-au cunoscut susțin că Iulian Rusu nu avea un profil public sau profesional care să-l apropie de mediile asociate acestui subiect declanșat în America.

În ultimele zile piața a fost inundată cu documente care fac parte din arhivele judiciare rezultate din anchetele și procesele civile legate de cazul lui Epstein, miliardar american acuzat de trafic sexual și exploatare de minori. Vorbim de mii de pagini de depoziții, e-mailuri și note interne, cu nume de personalități menționate, uneori incidental, fără ca acest lucru să implice automat o acuzație penală.

