Companiile SpaceX și xAI ale lui Elon Musk au fuzionat. Ce planuri de viitor are cel mai bogat om din lume

03 feb. 2026, 12:10, Știri externe
SpaceX, compania spațială a lui Elon Musk, a achiziționat xAI pentru 250 de miliarde de dolari, astfel încât magnatul american să își poată urmări ambiția de a câștiga cursa inteligenței artificiale prin dezvoltarea de centre de date în spațiu, scrie Financial Times.

SpaceX a stabilit prețul de achiziție pentru xAI pe baza unei runde de finanțare recentă de 20 de miliarde de dolari, care a evaluat startup-ul lui Musk la 230 de miliarde de dolari. Această tranzacție a evaluat compania rezultată la 1,25 de trilioane de dolari după ce magnatul american a majorat evaluarea privată a SpaceX la 1 trilion de dolari, invocând creșteri ale veniturilor din serviciul său de bandă largă prin satelit Starlink. Anterior, compania de rachete fusese recent evaluată la 800 de miliarde de dolari într-o vânzare secundară de acțiuni.

Directorul financiar al SpaceX, Bret Johnsen, le-a spus investitorilor, luni după-amiază, într-o convorbire telefonică, că acțiunile entității rezultate din procesul de formare vor avea un preț de 527 de dolari. Acțiunile xAI vor fi convertite în acțiuni SpaceX la un curs de schimb de aproximativ șapte la unu.

SpaceX va lansa o ofertă publică în lunie, moment ce coincide cu alinierea a trei planete

Directorii au confirmat, de asemenea, că SpaceX își propune să lanseze o ofertă publică în luna iunie, iar Musk face presiuni pentru ca firma sa să fie lansată la bursă în acea lună din cauza unei alinieri rare a planetelor Jupiter, Venus și Mercur. Se așteaptă ca IPO-ul să strângă până la 50 de miliarde de dolari, ceea ce ar face-o cea mai mare listare a acțiunilor din toate timpurile, depășind cele 29 de miliarde de dolari strânse de Saudi Aramco în 2019.

Fuziunea de luni, despre care bancherii spun că ar putea complica calendarul accelerat al ofertei publice, face parte din viziunea lui Musk de a dezvolta „un soare conștient care să înțeleagă Universul și să extindă lumina conștiinței până la stele!”, a declarat el într-un comunicat.

Elon Musk vrea să mute centrele de date în spațiu

Elon Musk vrea să mute centrele de date pe orbita planetei pentru a folosi energia solară și pentru a răci mai ușor echipamentele datorită temperaturilor scăzute din spațiu. Magnatul american a declarat luni că „centrele de date orbitale” vor fi esențiale pentru viitorul acestei tehnologii.

„Cererea globală de energie electrică pentru inteligența artificială pur și simplu nu poate fi satisfăcută cu soluții terestre, nici măcar pe termen scurt, fără a impune dificultăți comunităților și mediului”, a scris el. „Pe termen lung, inteligența artificială spațială este, evident, singura modalitate de extindere”, a spus Musk.

Musk își consolidează companiile

Vestea acestei fuzionări face parte dintr-o consolidare mai amplă a diferitelor aripi ale imperiului lui Musk sub o singură umbrelă corporativă. În martie anul trecut, xAI a fuzionat cu platforma de socializare X a lui Musk.

