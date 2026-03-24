Cel mai înalt pod suspendat pietonal din Europa se construiește în România. Proiectul ar trebui să relanseze turismul în una dintre cele mai frumoase zone ale țării

Pentru unele comune din țară, turismul a rămas singura şansă reală de a rezista pe piață. Comuna Parva din Bistriţa-Năsăud a primit o finanţare de 6 milioane de euro pentru construirea unui proiect menit să atragă turiştii: un spectaculos pod suspendat la 200 metri înălțime. 

Astfel, proiectul va presupune construcţia unei punţi turistice suspendate de aproximativ 620 de metri lungime și 200 metri înălțime, care va traversa pitoreasca Vale a Rebrei la o înălţime de aproape 200 de metri şi va lega doi versanţi ai văii, scrie ZF.

Comuna Parva, din judeţul Bis­triţa-Nă­săud, va construi o punte suspendată în Munţii Rodnei, care va lega doi versanţi din Valea Rebrei. Proiectul, în valoare de 6 milioane de euro, este finanţat prin ADR Nord-Vest şi are ca obiectiv dezvoltarea turis­mului în zonă. Fostă zonă minieră, singura şansa a comunei a rămas turismul, spune chiar primarul.

„Parva, poate nu ai auzit de acest loc, dar vei vrea să-l vizitezi imediat! Aici va fi construit cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa, la 200 de metri înălțime, care te va face să vezi Munții Rodnei dintr-o perspectivă incredibilă. Adrenalina și priveliștile spectaculoase sunt garantate!”, a transmis ADR Nord-Vest pe pagina oficială.

Am fost o localitate minieră, acum este moartă din punct de vedere economic. Minele s-au închis până în anul 2000, de atunci localitatea şi-a schimbat configuraţia democrafică şi economică. Foarte mulţi au plecat la muncă în străinătate“, explică Ioan Strugari, primarul comunei Parva.

Edilul speră ca proiectul, odată finalizat, să atragă un aflux de turişti în zonă. Comuna Parva se află la poalele Munţilor Rodnei, iar accesul în Parcul Naţional se face chiar prin localitate. În prezent, Parva are doar 5 pensiuni, unde se cazează anual circa 1.000 de oameni. Însă, primarul speră ca impresionanta punte să contribuie la creşterea turismului în zonă.

Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale

ACTUALITATE Ce înseamnă când privești în altă parte, în timp ce vorbești cu cineva
16:47
Ce înseamnă când privești în altă parte, în timp ce vorbești cu cineva
EVENIMENT Incident inexplicabil deasupra Mării Nordului. Un avion Ryanair a abandonat brusc cursul de zbor și s-a întors pe aeroportul din Marea Britanie
16:35
Incident inexplicabil deasupra Mării Nordului. Un avion Ryanair a abandonat brusc cursul de zbor și s-a întors pe aeroportul din Marea Britanie
COMUNICAT Reprezentanții DNSC avertizează: campanie de influențare cu personaje AI prezentate fals ca angajați ai Poliției și Jandarmeriei
16:14
Reprezentanții DNSC avertizează: campanie de influențare cu personaje AI prezentate fals ca angajați ai Poliției și Jandarmeriei
FLASH NEWS Realitatea Plus s-a ales, din nou, cu emisia suspendată timp de 3 ore. Ce a atras sancțiunea dură din partea CNA
15:53
Realitatea Plus s-a ales, din nou, cu emisia suspendată timp de 3 ore. Ce a atras sancțiunea dură din partea CNA
ULTIMA ORĂ Un pod care face legătura între două județe s-a prăbușit. Circulația a fost complet închisă
15:44
Un pod care face legătura între două județe s-a prăbușit. Circulația a fost complet închisă
INEDIT În ce an ai putea fi înlocuit de AI în România, în funcție de meseria ta. Tabel pentru 25 de job-uri cu grad ridicat de automatizare
15:34
În ce an ai putea fi înlocuit de AI în România, în funcție de meseria ta. Tabel pentru 25 de job-uri cu grad ridicat de automatizare
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Greenwashing și capcana etichetelor „bio”: De ce cumpărăm produse „eco” care nu sunt, de fapt, ecologice
EXCLUSIV Cum se încearcă lipirea imaginii lui Nicușor Dan de America. Turcescu: ”Îți dai seama ce mașinărie de stat e pusă în mișcare?”
16:55
Cum se încearcă lipirea imaginii lui Nicușor Dan de America. Turcescu: ”Îți dai seama ce mașinărie de stat e pusă în mișcare?”
FLASH NEWS Vladimir Putin înarmează firmele private de securitate cu arme de asalt și mitraliere pentru a proteja infrastructura energetică a Rusiei
16:52
Vladimir Putin înarmează firmele private de securitate cu arme de asalt și mitraliere pentru a proteja infrastructura energetică a Rusiei
SPORT Cum e împărțit lotul României pentru MECIURILE care ne pot duce la Mondiale
16:47
Cum e împărțit lotul României pentru MECIURILE care ne pot duce la Mondiale
SĂNĂTATE Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
16:45
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
SPORT Mesajul căpitanului echipei naționale înainte de BARAJUL Turcia – România
16:26
Mesajul căpitanului echipei naționale înainte de BARAJUL Turcia – România
REACȚIE Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
16:18
Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe