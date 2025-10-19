Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid astăzi. Ce trebuie să știi

Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale și turistice ale Brașovului, își redeschid porțile pe 19 octombrie, după un amplu proces de modernizare.

Valoarea totală a proiectului depășește 20 de milioane de euro, din care peste 12 milioane pentru reconstrucția restaurantului și 8 milioane pentru modernizarea telecabinei.

„Această investiție este mai mult decât un proiect de modernizare – este o moștenire pe care o lăsăm Brașovului pentru următorii 50 de ani. Am dorit să redăm strălucirea unui simbol al orașului și, în același timp, să îl pregătim pentru viitor, cu respect față de istorie și cu viziune pentru generațiile care vin”, a declarat George Copos, Președinte ANA Holding.

Ce trebuie să știi

Accesul către restaurantul Panoramic se realizează în principal cu Telecabina Tâmpa, complet modernizată, cu o capacitate de 25 de persoane/cursă și până la 6.000 de persoane pe zi. Este singura telecabină din România autorizată să funcționeze și pe timp de noapte și oferă accesibilitate completă pentru persoanele cu dizabilități. Noua instalație, realizată de consorțiul elvețiano-austriac Garaventa – Doppelmayr, lider mondial în domeniul transportului pe cablu.

Pentru iubitorii de munte, la restaurantul Panoramic se poate ajunge și pe jos, prin două trasee montane. Treptele lui Gabony și Drumul Serpentinelor sunt o alternativă pitorească pentru cei care aleg să urce pe Muntele Tâmpa.

