Tradiții românești de Sfântul Nicolae. Mulți români au uitat de ele

05 dec. 2025, 11:48, Actualitate
Sfântul Nicolae este una dintre cele mai iubite sărbători de iarnă, însă multe dintre tradițiile vechi s-au pierdut odată cu trecerea timpului.

În trecut, ziua de 6 decembrie era încărcată de obiceiuri magice, ritualuri de protecție și semne care anunțat vremea, norocul și bunăstarea din anul ce urma

În zilele noastre, majoritatea oamenilor cunosc doar tradiția ghetuțelor lustruite, însă în folclorul românesc existau mai multe obiceiuri fascinante, despre care merită să amintim.

Să dai zăpada jos de pe pomi

În unele zone ale țării, de Sfântul Nicolae se scuturau pomii din gospodărie pentru a-i „trezi” și pentru a-i proteja de ger.
Se credea că, dacă pomii nu sunt scuturați, vor îngheța sau vor rodi mai puțin în anul următor.

Acest ritual marca începutul iernii și avea rolul de a aduce fertilitate și belșug în grădină.

Ramură de măr pusă în apă

Tradiția spune că, dacă în seara de 5 decembrie pui în apă o creangă de măr și aceasta înflorește până la Crăciun sau Anul Nou, vei avea un an norocos, cu împliniri și sănătate.

Înflorirea crenguței era considerată un semn divin, iar fetele nemăritate o foloseau ca oracol al iubirii.

Ziua în care „se bat dracii”

În mitologia populară, se credea că Sfântul Nicolae este protectorul luminii și învingătorul duhurilor rele.
În noaptea de 5 spre 6 decembrie, forțele întunericului erau alungate, iar oamenii făceau zgomot, aprindeau focuri sau tămâiau gospodăria pentru curățare spirituală.

Moș Nicolae „deschide iarna”

O credință populară spune că în ajunul sărbătorii începe iarna adevărată, deoarece Sfântul Nicolae „își scutură barba”, iar de aici vin primele ninsori serioase.

Dacă ninge în noaptea de 5 spre 6 decembrie, se zice că:

  • Moș Nicolae este aproape,
  • a venit iarna,
  • urmează o perioadă prosperă.

Fetele puneau busuioc sub pernă

Un obicei vechi spune că tinerele puneau sub pernă:

  • busuioc,
  • o batistă curată,
  • sau o ramură de măr.

Dacă visau un băiat care le dădea un dar, înseamnă că se apropia momentul unei logodne sau întâlnirea unei iubiri noi.

Semne pentru vreme

Oamenii priveau foarte atent vremea în ziua de 6 decembrie, considerată „oglinda iernii”.
Se credea că:

  • dacă e frig și ninge, iarna va fi bogată în zăpadă,
  • dacă e cald, iarna va fi blândă,
  • dacă bate vântul, urmează schimbări bruște de vreme.

Ofrande pentru săraci

Cel mai important obicei, acum aproape uitat: dăruirea în secret.

În trecut, oamenii lăsau:

  • alimente,
  • haine,
  • dulciuri sau jucării, la ușa celor nevoiași, fără să fie văzuți.

Acest gest reproducea modelul Sfântului Nicolae, care oferea ajutor în taină, fără a căuta recunoaștere.

