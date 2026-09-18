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Tanczos Barna propune rotativa guvernului Mureșan cu un guvern PSD și susține că soluția este refacerea majorității destrămate în aprilie, într-o altă formulă

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UDMR salută nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și susține că viitorul guvern trebuie să aibă o perspectivă pe termen lung, până în 2028, și să ofere stabilitate politică. Declarația a fost făcută de Tanczos Barna, care a precizat că formațiunea este deschisă inclusiv unei formule de guvernare bazate pe rotația premierului.

Barna: ”PNL-USR-UDMR a făcut această propunere cu gândul la stabilitate politică”

„Cel mai important lucru astăzi pentru România este să ne gândim la un guvern care nu are o perspectivă de câteva luni, ci la o soluție stabilă până în 2028”, a declarat Tanczos Barna.

Liderul UDMR a afirmat că o posibilă soluție este refacerea majorității care s-a destrămat în aprilie, chiar și într-o altă formulă politică.

„Considerăm că cea mai bună soluție este o refacere, chiar într-o altă formulă, a majorității care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile trebuie discutate în negocieri cu PSD”, a spus Tanczos Barna.

Acesta a subliniat că nominalizarea lui Mureșan, susținută de PNL, USR și UDMR, a fost făcută cu obiectivul de a asigura stabilitatea politică.

PNL-USR-UDMR a făcut această propunere cu gândul la stabilitate politică și salutăm că există această oportunitate”, a afirmat reprezentantul UDMR.

În același timp, Tanczos Barna a precizat că UDMR nu va participa la formarea unui guvern care ar depinde de sprijinul unor partide precum AUR sau SOS.

Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste”, a declarat acesta.

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