Cel mai mare premiu din istoria Joker, de aproape 13 milioane de euro, câștigat cu un bilet de numai 14,50 de lei. Unde a fost jucat

Loteria Română a anunțat că a fost câştigat marele premiu la jocul Joker, în valoare de aproape 13 milioane de euro. Este cel mai mare premiu din istoria jocului Joker.

Biletul norocos a costat doar 14,50 lei și a fost jucat online, pe joacă.loto.ro, a mai precizat Loteria Română.

Primul câștig de categoria I la Joker, pe 2026

„La tragerea Joker de astăzi, 19.04.2026, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc. Biletul norocos a fost jucat online pe joacă.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker, preţul acestuia fiind de 14,50 de lei”, a transmis Loteria Română într-un comunicat difuzat duminică seară.

Potrivit sursei citate, acesta a fost primul câştig de categoria I obţinut pe anul 2026 la Joker. Ultima dată, premiul de categoria I la Joker a fost câştigat în data de 15.09.2024, în valoare de 11.845.622,10 lei.

Regulamentul privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional stipulează că persoana care câștigă marele premiu are la dispoziţie 90 de zile, începând cu dată tragerii, pentru a revendica suma de bani cuvenită.

