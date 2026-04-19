Numerele extrase la Loto, duminică, 19 aprilie 2026. În cursul zilei curente, Loteria România organizează tragerile Loto începând cu ora 18:30, live, la România TV. Pot fi urmărite numerele pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

„Duminică, 19 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 aprilie, Loteria Română a acordat 31.579 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei”, transmite Loteria Română.

Report la Loto 6/49, categoria I, de peste 16,2 milioane de lei (peste 3,18 milioane de euro).

Report la Noroc de peste 5,62 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro).

Report la Joker, categoria I, de peste 65,23 milioane de lei (peste 12,81 milioane de euro).

Report la Joker, categoria II, de peste 134.000 de lei (peste 26.300 de lei).

Report la Noroc Plus, la categoria I, de peste 236.700 de lei (peste 46.500 de euro).

Report la Loto 5/40, la categoria I, de peste 619.300 de lei (peste 121.600 de euro).

Report la Super Noroc de peste 154.900 de lei (peste 30.400 de euro).

„La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 109.425,12 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Filiași”, mai transmite Loteria Română.

Numerele extrase joi, 16 aprilie 2026

Loto 6 din 49: 26, 38, 11, 44, 14, 37

Joker: 43, 36, 32, 39, 10 + 13

Loto 5 din 40: 40, 13, 33, 26, 2, 24

Noroc Plus: 9 6 8 6 5 3

Super Noroc: 9 0 6 2 3 5

Noroc: 2 8 7 3 5 7 0

