Ultimatum. Orașul în care dispar păcănele în aprilie. Oferta compensatorie a edililor pentru pasionați

Întru-n alt oraș iubitorii dedicați de păcănele vor fi privați de exercitarea acestui viciu comunitar. Consiliul local i-a îndrumat către pariuri sportive și Loto pe contricuabilii din Vaslui

Consiliul Local Vaslui a decis joi, 26 martie, printr-un vot aproape unanim, interzicerea completă a jocurilor de noroc în municipiu, cu excepția jocurilor loto tradiționale și a pariurilor sportive. Inițiativa a fost promovată de primarul Lucian Braniște și a primit susținerea a 21 dintre cei 23 de consilieri, marcând un pas semnificativ în lupta împotriva dependenței de jocuri de noroc.

Mai rău ca la Podul Înalt…

Vaslui găzduiește aproximativ 60 de săli de jocuri de noroc, cu peste 419 aparate tip slot-machine. Primele săli își vor încheia activitatea la sfârșitul lunii martie, pe măsură ce expiră autorizațiile, iar cele mai multe se vor închide la jumătatea acestui an. Înaintea ședinței, mai mulți angajați ai acestor locații au protestat, temându-se că vor rămâne fără locuri de muncă, comunică BZI.

Totul pentru comunitate

Primarul Lucian Braniște a subliniat că decizia nu este îndreptată împotriva cuiva, ci are scopul de a proteja comunitatea.

„Protejarea familiilor și a tinerilor trebuie să fie o prioritate. Această măsură nu este împotriva nimănui, ci pentru oameni. Pentru copiii care nu trebuie să crească într-un oraș dominat de tentații periculoase și pentru familiile care au suferit din cauza dependenței de jocuri. Vasluiul trebuie să fie un oraș în care oamenii își construiesc viitorul, nu îl pierd la păcănele”, a declarat edilul.

Camera Deputaților urmează să decidă asupra a două propuneri legislative: una crește vârsta minimă pentru accesul în cazinouri de la 18 la 21 de ani, iar cealaltă interzice afișarea reclamelor la pariuri între orele 6:00 și 24:00.

Recomandarea autorului: Primăriile primesc puterea de a opri jocurile de noroc. Orașele din România pot interzice agențiile de pariuri și sălile cu „păcănele”