Cel mai mare regret al Danielei Gyorfi. ”Prieteni de atâția ani de zile m-au dezamăgit”

29 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Cel mai mare regret al Danielei Gyorfi. ”Prieteni de atâția ani de zile m-au dezamăgit”
Cel mai mare regret al Danielei Gyorfi

Daniela Gyofi, în vârstă de 57 de ani, a mărturisit care ete unul dintre marile sale regrete. ”Prieteni de atâția ani de zile m-au dezamăgit” , a afirmat artista.  

Daniela Gyorfi a vorbit despre regrete într-un interviu pentru spynews.ro.

Artista a afirmat că regrete sale se leagă de persoane care s-au dovedit a nu fi prieteni adevărați.

Cel mai mare regret al Danielei Gyorfi. ”Am avut senzația că am prieteni, că așa cum îi respect eu, mă respectă și ei”

”Am regrete, am multe lucruri pe care nu le-aș mai face acum. Sau mă gândesc… în primul rând, chestia aceasta cu prietenii. Regret că am avut încredere. Prieteni de atâția ani de zile m-au dezamăgit”, a spus Daniela Gyorfi.

”Mai am și alte regrete, dar, una peste alta, sunt foarte bine cu mine. Cu realizările pe care le am sunt bine, pentru că am muncit. Am primit și foarte multe șuturi în fund, pentru că, pentru că… Legat de prieteni, am avut senzația că am prieteni, că așa cum îi respect eu, mă respectă și ei, mă rog… câțiva, nu toți. Chiar acum o lună de zile am aflat că vorbește cineva de mine, o persoană pe care o cunosc de o sută de ani. Am crezut că suntem prietene. Este o persoană din showbiz. Nu vreau să dau nume, nu este o persoană cu care eu am cântat. Aud tot felul de lucruri”, a mai declarat artista.

Daniela Gyorfi formează un cuplu cu George Tal

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul românesc. În ceea ce privește viața sentimentală, Daniela Gyorfi a fost căsătorită o singură dată. Primul și singurul soț al Danielei Gyorfi a fost luptătorul Gelu Borș. Cei doi s-au căsătorit în anul 1998 și au divorțat doi ani mai târziu. După divorț, Gelu Borș a luat calea Americii și s-a stabilit în las Vegas. S-a căsătorit cu Roberta Lorincz, o fostă balerină de la Opera Română. Din mariajul lor au rezultat două fete.

Din anul 2006, Daniela Gyorfi formează un cuplu cu George Tal. Din povestea lor de dragoste a rezultat un copil, Maria. Cântăreața a devenit mamă la 42 de ani, după ce înainte pierduse trei sarcini.

În luna aprilie 2025, Daniela Gyorfi și George Tal au împlinit 18 ani de relație.

Cele mai noi