Daniel Băluță, detalii despre cursa pentru Capitală: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană. Sunt obișnuit să tratez, nu să atac”

Ruxandra Radulescu
11 nov. 2025, 20:04, Actualitate
Daniel Băluță refuză să se implice în scandaluri electorale: "Nu sunt într-o competiție cu o persoană. Sunt obișnuit să tratez, nu să atac"

Daniel Băluță, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, la Antena 1, că, în campania electorala, se va focusa pe proiectele și rezultatele sale, în funcția de primar al sectorului 4, ci nu pe atacuri la adresa adversarilor. 

Daniel Băluță a menționat că își propune o campanie pozitivă, în care va prezenta planuri concrete pentru București.

„Principalul om care trebuie să fie preocupat să-și prezinte publicului cartea de vizită, intențiile și planul sunt eu. Nu sunt într-o competiție cu o persoană, ci într-un efort de a le arăta cetățenilor ce pot face pentru oraș”, a spus Băluță.

La întrebarea referitoare eventuale atacuri la adversari politici,  Daniel Băluță a precizat că vrea să evite astfel de practici.

„Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit să tratez, nu să atac. Sunt un om cald, care vrea să construiască. Nu am intenția de a face rău cuiva, nu există în filozofia mea de viață o astfel de abordare a unei competiții”, a afirmat el.

Candidatul PSD a adăugat că Bucureștiul are nevoie de „un efort comun” pentru a depăși starea de degradare în care se află și a subliniat că își dorește o campanie în care să vorbească despre soluții, nu despre conflicte.

FOTO: Mediafax

