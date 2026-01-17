Cel mai răcoros oraș din lume. Câte grade Celsius sunt vara

Un orășel din Siberia, este considerat cel mai rece loc populat din lume. Aflat în estul îndepărtat al Rusiei, acest sat izolat a intrat în istorie în anul 1933, când aici s-a înregistrat o temperatură de –67,7°C, una dintre cele mai scăzute valori măsurate vreodată într-o zonă locuită permanent.

Deși Omatako (Oymyakon) este faimos ca fiind „Polul Frigului” (cu minime istorice de sub -67°C), verile acolo sunt surprinzător de calde, deși scurte.

Valorile medii pentru lunile de vară (iunie, iulie, august):

Astăzi, în Oimeakon trăiesc aproximativ 500 de oameni, care și-au adaptat viața la un climat extrem. Iernile sunt lungi și nemiloase, zilele sunt foarte scurte, iar pământul rămâne înghețat aproape tot anul din cauza permafrostului. În aceste condiții, agricultura este aproape imposibilă, iar alimentația se bazează în principal pe carne și pește.

Un detaliu care surprinde pe mulți este faptul că localitatea nu are un sistem modern de canalizare. Solul este atât de înghețat, încât conductele nu pot fi îngropate, așa că locuitorii folosesc toalete exterioare chiar și la temperaturi extreme. Este una dintre realitățile care arată cât de dură este viața într-un asemenea loc.

Cu toate acestea, Oimeakon a devenit o atracție pentru turiștii dornici să experimenteze „frigul absolut”. Vizitatorii vin special pentru a vedea cum arată viața la limita suportabilului și pentru a simți pe propria piele un ger pe care majoritatea oamenilor nu și-l pot imagina.