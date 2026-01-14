Prima pagină » Actualitate » Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather

14 ian. 2026, 07:34, Actualitate
Un oraș din România intră, de astăzi, într-o perioadă neobișnuită – vor fi 26 de zile consecutive fără Soare. Dacă prognoza meteorologilor EaseWeather se adeverește, localitatea va deveni cel mai întunecat oraș din România.

Vorbim despre municipiul Miercurea Ciuc, din Harghita, care pentru următoarele 26 de zile va fi privat de lumina Soarelui.

Când se îndreaptă vremea

Conform datelor din prognoza pentru ianuarie și februarie 2026, aproape fiecare zi va fi acoperită de nori, ceață persistentă, ninsori sau lapoviță. Nu se întrevede niciun interval însorit, arată meteorologii EaseWeather.

Cel mai întunecat oraș din România

În perioada următoare, temperaturile vor oscila preponderent între -6 și 6 grade Celsius, cu minime negative frecvente. Astfel, va fi accentuată senzația de frig și disconfort termic.

Absența Soarelui de pe cer este un fenomen care poate fi explicat prin poziționarea orașului Miercurea Ciuc într-o depresiune intramontană. În această zonă, aerul rece persistă mai mult timp, iar inversiunile termice favorizează ceața densă și un plafon jos de nori.

Deși localitatea harghiteană este cunoscută pentru iernile lungi și reci, o perioadă atât de lungă fără Soare – 26 de zile consecutive – este ceva rar. Ar putea avea efecte inclusiv asupra stării de spirit și a sănătății populației din zonă, spun specialiștii. În zile întunecate, recomandarea este să se facă multă mișcare în aer liber, iar alimentația să fie una echilibrată. Bineînțeles, vitamina D nu trebuie să lipsească, pentru a combate efectele lipsei de lumină naturală.

Prognoza meteo actualizată arată că abia după 9 februarie ar putea apărea primele zile cu Soare pe cer la Miercurea Ciuc.

Aici este „Polul Nord al României”

Nu departe de Miercurea Ciuc se află o localitate despre care putem spune că este „Polul Nord al României”, dacă ne raportăm la temperaturile negative înregistrate aici.

Vizitatorii care nu și-au luat adio de la munte, încă, au rămas încântați de peisajele de basm. Nu este vorba despre vreo zonă izolată din țară, ci despre un loc printre serpentine și brazi din Transilvania. Localitatea Harghita-Băi, situată la circa 20 de kilometri de Miercurea Ciuc, pare desprinsă dintr-un basm. Unii au denumit zona „Polul Nord al României”.

Distracția este în toi în stațiune, turiștii bucurându-se de vreme prielnică pentru a practica sporturile de iarnă.

Valorile termice au fost în jur de -10 grade Celsius, vremea fiind ideală pentru ca zăpada să nu se topească. Turiștii mai curajoși au făcut o plimbare cu snowmobilul sau cu snowbusul.

„Zăpada e superbă… copiii sunt la schi, noi ne dăm cu săniuţa, încă nu am învăţat să schiem”; „Este foarte frumos… soare, soare, dar şi zăpada este bună. Totul este superb aici”; „Aici este un fel de pol al Polul Nord al României. Este foarte frumos aici sus. E a treia oară când venim aici în Harghita şi e a treia oară când mergem cu snowmobilul”, spun turiștii, într-un reportaj difuzat de Observator Antena 1.

