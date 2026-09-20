Alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei se desfășoară în perioada 18–20 septembrie. Cetățenii ruși aflați în România pot vota la secția organizată în sediul Ambasadei Federației Ruse din București. Ambasada a anunțat pe Facebook deschiderea urnelor, postarea generând mai multe reacții din partea românilor, unele dintre ele foarte ironice la adresa scrutinului, dar și a regimului de la Moscova.

Potrivit Ambasadei Rusiei în România, votul la secția nr. 8261, organizată în clădirea reprezentanței diplomatice din București, a început duminică, 20 septembrie, la ora 08:00, atât ora Moscovei, cât și ora locală.

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Ambasadorul Rusiei, printre primii alegători de la București

„Unul dintre primii care și-au exprimat votul a fost Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Rusiei în România V.G. Lipaev”, a transmis ambasada

Secția de votare este deschisă între orele 08:00 și 20:00, la adresa din strada P.D. Kiseleva nr. 6, în sectorul 1 al Capitalei.

Cetățenii Federației Ruse care au împlinit 18 ani în ziua alegerilor pot participa la scrutin, prezentând personal un pașaport străin valabil al unui cetățean rus.

Primul scrutin parlamentar rus organizat după invadarea Ucrainei

Alegerile pentru Duma de Stat au început pe 18 septembrie și se încheie duminică, 20 septembrie. Sunt puse în joc toate cele 450 de mandate ale camerei inferioare a Parlamentului rus: 225 de deputați sunt aleși pe liste de partid, iar celelalte 225 de mandate în circumscripții uninominale.

Este primul scrutin parlamentar rus organizat după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Scrutinul are loc într-un climat politic în care competiția electorală este mai restrânsă. Multe formațiuni și persoane asociate opoziției anti-război au fost împiedicate să își exprime opțiunea de vot.

„ Minunata lume rusească liberă”

Inevitabil, postarea Ambasadei Rusiei a atras mai multe comentarii din partea românilor, potrivit ziare.com. Unul dintre aceștia a reacționat ironic la fotografia și anunțul privind deschiderea secției de votare: „Credeam că e cartea de condoleanțe pentru Putin”.

Un alt comentator a făcut aluzie la războiul din Ucraina și la situația dramatică a celor mobilizați în Armata rusă: „I-auzi… `vot`: ))) Carnea de tun nu are privilegiul să voteze, trebuie să pună ștampila pe Putin sau partidul lui, altfel în gulag sau pe front. Minunata lume rusească liberă”.

Totuși, au existat mesaje favorabile Federației Ruse. „Trăiască Federația Rusă Suverană creștin ortodoxă!”, a scris un alt utilizator, urmat de un mesaj de susținere pentru președintele rus: „Succes deplin țarului Vladimir Vladimirovici PUTIN”.

În context, reamitim că inclusiv partidul Dianei Șoșoacă a fost prezent prin observatori la scrutinul din Rusia.

Scrutinul din Rusia se desfășoară în 3 zile. În paralel au loc și alegeri regionale și locale în mai multe zone ale țării. În afara Rusiei au fost organizate sute de secții de votare pentru cetățenii ruși aflați în străinătate. Rezultatele alegerilor pentru Duma de Stat vor stabili componența parlamentului rus pentru următorii 5 ani.