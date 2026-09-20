Prima pagină » Actualitate » Alegeri în Rusia, la Ambasada de la București. Românii au taxat ironic scrutinul electoral: „Credeam că e cartea de condoleanțe pentru Putin”

Alegeri în Rusia, la Ambasada de la București. Românii au taxat ironic scrutinul electoral: „Credeam că e cartea de condoleanțe pentru Putin”

Alegeri în Rusia, la Ambasada de la București. Românii au taxat ironic scrutinul electoral: „Credeam că e cartea de condoleanțe pentru Putin”
Ambasadorul Rusiei la București votează. Foto: Facebook Ambasada Rusiei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei se desfășoară în perioada 18–20 septembrie. Cetățenii ruși aflați în România pot vota la secția organizată în sediul Ambasadei Federației Ruse din București. Ambasada a anunțat pe Facebook deschiderea urnelor, postarea generând mai multe reacții din partea românilor, unele dintre ele foarte ironice la adresa scrutinului, dar și a regimului de la Moscova.

Potrivit Ambasadei Rusiei în România, votul la secția nr. 8261, organizată în clădirea reprezentanței diplomatice din București, a început duminică, 20 septembrie, la ora 08:00, atât ora Moscovei, cât și ora locală.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ambasadorul Rusiei, printre primii alegători de la București

„Unul dintre primii care și-au exprimat votul a fost Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Rusiei în România V.G. Lipaev”, a transmis ambasada

Secția de votare este deschisă între orele 08:00 și 20:00, la adresa din strada P.D. Kiseleva nr. 6, în sectorul 1 al Capitalei.

Cetățenii Federației Ruse care au împlinit 18 ani în ziua alegerilor pot participa la scrutin, prezentând personal un pașaport străin valabil al unui cetățean rus.

Primul scrutin parlamentar rus organizat după invadarea Ucrainei

Alegerile pentru Duma de Stat au început pe 18 septembrie și se încheie duminică, 20 septembrie. Sunt puse în joc toate cele 450 de mandate ale camerei inferioare a Parlamentului rus: 225 de deputați sunt aleși pe liste de partid, iar celelalte 225 de mandate în circumscripții uninominale.

Este primul scrutin parlamentar rus organizat după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Scrutinul are loc într-un climat politic în care competiția electorală este mai restrânsă. Multe formațiuni și persoane asociate opoziției anti-război au fost împiedicate să își exprime opțiunea de vot.

„ Minunata lume rusească liberă”

Inevitabil, postarea Ambasadei Rusiei a atras mai multe comentarii din partea românilor, potrivit ziare.com. Unul dintre aceștia a reacționat ironic la fotografia și anunțul privind deschiderea secției de votare: „Credeam că e cartea de condoleanțe pentru Putin”.

Un alt comentator a făcut aluzie la războiul din Ucraina și la situația dramatică a celor mobilizați în Armata rusă: „I-auzi… `vot`: ))) Carnea de tun nu are privilegiul să voteze, trebuie să pună ștampila pe Putin sau partidul lui, altfel în gulag sau pe front. Minunata lume rusească liberă”.

Diana Șoșoacă, laude de la Moscova. Spune că Rusia este „liberă”_ „Ăștia sunt extrem de civilizați”

Diana Șoșoacă, laude de la Moscova. Spune că Rusia este „liberă”_ „Ăștia sunt extrem de civilizați”

Totuși, au existat mesaje favorabile Federației Ruse. „Trăiască Federația Rusă Suverană creștin ortodoxă!”, a scris un alt utilizator, urmat de un mesaj de susținere pentru președintele rus: „Succes deplin țarului Vladimir Vladimirovici PUTIN”.

În context, reamitim că inclusiv partidul Dianei Șoșoacă a fost prezent prin observatori la scrutinul din Rusia

Scrutinul din Rusia se desfășoară în 3 zile. În paralel au loc și alegeri regionale și locale în mai multe zone ale țării. În afara Rusiei au fost organizate sute de secții de votare pentru cetățenii ruși aflați în străinătate. Rezultatele alegerilor pentru Duma de Stat vor stabili componența parlamentului rus pentru următorii 5 ani.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Răzvan Dumitrescu analizează șansele lui Mureșan de a trece de Parlament. Lansează și o ipoteză: Dacă Nicușor Dan i-a întins o capcană lui Grindeanu
11:23
Răzvan Dumitrescu analizează șansele lui Mureșan de a trece de Parlament. Lansează și o ipoteză: Dacă Nicușor Dan i-a întins o capcană lui Grindeanu
UTILE Un studiu dezvăluie că 9 ore de somn sunt asociate cu o rată a mortalității mai ridicată cu 17% decât dormitul mai puțin de 6 ore
10:30
Un studiu dezvăluie că 9 ore de somn sunt asociate cu o rată a mortalității mai ridicată cu 17% decât dormitul mai puțin de 6 ore
FLASH NEWS Un tatuator român din Marea Britanie își face reclamă cu un tatuaj cu Călin Georgescu pe un grup de diaspora. Postarea a stârnit mii de reacții
10:24
Un tatuator român din Marea Britanie își face reclamă cu un tatuaj cu Călin Georgescu pe un grup de diaspora. Postarea a stârnit mii de reacții
RĂZBOI Atac masiv cu drone asupra Moscovei, în ultima zi a alegerilor din Rusia. Cel puțin două persoane au murit și o rafinărie a fost avariată
10:20
Atac masiv cu drone asupra Moscovei, în ultima zi a alegerilor din Rusia. Cel puțin două persoane au murit și o rafinărie a fost avariată
DOCUMENT Când a avut România ultima dată alegeri anticipate. Analiză Mediafax: Istoria arată că nu erau o excepție
10:05
Când a avut România ultima dată alegeri anticipate. Analiză Mediafax: Istoria arată că nu erau o excepție
Mediafax
Rusia PLĂNUIEȘTE SĂ ATACE România în 2027! Amenințarea fără precedent!
Digi24
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
Cancan.ro
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
Olguța Vasilescu, pusă la punct de USR: Ca de la oltean la oltean, lăsați prostiile!
Click
Echinocțiul de toamnă 2026. Ce se întâmplă la ora 03:05 pe 23 septembrie
Digi24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pensiile militare de la 1 ianuarie! Pensionarii așteaptă decizia
Ce se întâmplă doctore
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
3 mari mituri despre vreme. Cât de adevărate sunt și de ce persistă aceste preconcepții?
Mediafax Italia
Vești proaste pentru proprietarii de case! Ce facilități dispar definitiv?!
Mediafax Spania
Ce se va întâmpla cu PREȚURILE LOCUINȚELOR în următorii 25 de ani?! PREVIZIUNEA unui expert în investiții din Spania
FLASH NEWS Încă o alertă cu drone în Republica Moldova. Polițiștii efectuează verificări în raioanele Orhei și Călărași. Ce au semnalat cetățenii
11:09
Încă o alertă cu drone în Republica Moldova. Polițiștii efectuează verificări în raioanele Orhei și Călărași. Ce au semnalat cetățenii
VIDEO Ion Cristoiu: Cum i-a dat una peste bot Siegfried Mureșan președintelui Nicușor Dan. În direct și la oră de vârf
10:52
Ion Cristoiu: Cum i-a dat una peste bot Siegfried Mureșan președintelui Nicușor Dan. În direct și la oră de vârf
VIDEO Ce anunță Zelenski despre atacul masiv cu drone de la Moscova. Rafinăria din regiunea Kapotna a capitalei ruse a luat foc
10:39
Ce anunță Zelenski despre atacul masiv cu drone de la Moscova. Rafinăria din regiunea Kapotna a capitalei ruse a luat foc
Gândul de Vreme Cod galben emis de ANM. Vremea se răcește accentuat, meteorologii anunță ploi torențiale, lapoviță și chiar ninsoare
10:10
Cod galben emis de ANM. Vremea se răcește accentuat, meteorologii anunță ploi torențiale, lapoviță și chiar ninsoare
PORTRET Cine este Leif-Erik Holm, candidatul AfD pentru funcția de premier la alegerile regionale din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară
10:03
Cine este Leif-Erik Holm, candidatul AfD pentru funcția de premier la alegerile regionale din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară
ANALIZA de 10 Cum ar putea Iranul să-și reconstruiască armata devastată și infrastructura distrusă de războiul cu SUA și Israel
10:00
Cum ar putea Iranul să-și reconstruiască armata devastată și infrastructura distrusă de războiul cu SUA și Israel

Cele mai noi

Trimite acest link pe