O alertă de securitate a fost declanșată, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Republica Moldova, după ce locuitori din raioanele Orhei și Călărași au semnalat prezența unui presupus obiect zburător pe cer, urmat de o explozie puternică. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), autoritățile au demarat verificări masive în teren.

„În această noapte, în jurul orei 01:50, Poliția din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone.

Ulterior, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu, care a comunicat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.“, au transmis reprezentanții Poliției republicii Moldova într-un comunicat. Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

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Potrvit sursei citate, imediat după semnalarea incidentelor, polițiștii au intervenit și au efectuat verificări în zonele indicate.

„În urma cercetărilor preliminare și a examinării terenului, inclusiv în extravilanul localităților menționate, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect.“, precizează autoritățile din Moldova.

Polițiștii continuă, însă, verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și documentarea cazului.

Autoritățile din Moldova reamintesc cetățenilor ca, în cazul observării unor obiecte zburătoare, explozii sau a unor obiecte suspecte căzute la sol, să nu se apropie de acestea și să apeleze imediat Serviciul 112.

Alerta de noaptea trecută vine după ce mai multe aparate de zbor necunoscute au fost observate sâmbătă dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova. Vineri, Poliția Republicii Moldova a depistat pe un teren din apropierea satului Colonița, de lângă municipiul Chișinău, fragmente care, spuneau specialițtii, ar putea proveni de la o dronă.