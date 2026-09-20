Ion Cristoiu: Cum i-a dat una peste bot Siegfried Mureșan președintelui Nicușor Dan. În direct și la oră de vârf

„17 Septembrie 2026 va intra în istoria post-decembristă ca ziua în care Nicușor Dan, după trei luni de amânare, de nehotărâre, a decis să anunțe cel de-al treilea premier desemnat după moțiunea de cenzură din 5 mai 2026”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul video zilnic.

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„Însă, 17 septembrie rămâne și o zi a unei triple premiere post-decembriste, într-un mandate, cel al lui Nicușor Dan, care nu a dus lipsă de premiere, de ciudățenii, de bizarerii, de lucruri comice. Prima și cea mai importantă e faptul că declarația de presă a președintelui, prin care anunța desemnarea premierului, a întârziat 15 minute. A întârziat „în direct”, adică Administrația Prezidențială a anunțat pentru ora 17:00 debutul declarației, toate televiziunile, site-urile au fixat pe Cotroceni la ora 17:00, discuții în studio, s-a făcut și 5, și 10, și 14, și președintele nu apărea. Și nici nu era cineva care să spună, să anunțe, „s-a amânat desemnarea”. A fost așa un moment ca la aselenizare sau ca la Revelion. A doua premieră a reprezentat-o faptul că la și 15 președintele Nicușor Dan a apărut, dar a apărut singur, fără premierul desemnat. În istoria post-decembristă, ba chiar și în istoria mandatului lui Nicușor Dan, anunțul privind premierul desemnat are loc în prezența premierului desemnat.

Apoi, premierul desemnat ia cuvântul. Nu a fost așa. Și cea mai specataculoasă, prima ca importanță, o regăsim în declarația publică, o declarație care sună cam așa: „Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire, pe care i-l respect. Deci, domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să îmi confirme sau să-mi infirme, înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”. România a rămas stupefiată, din varii motive. Primul este cel că Siegfried Mureșan a fost încă din 23 iunie 2026 oferta, candidatul propus de tochitura PNL-UDMR-USR. De atunci, Siegrfied Mureșan a postat pe rețelele sociale, s-a afirmat ca un pretendent la această candidatură. Pe 17 septembrie, la consultări, PNL, UDMR și USR au venit cu Siegfried Mureșan. Deci nu poți să spui că ceri timp de gândire. Puteai să-i ceri timp de gândire lui Bolojan, când i-a propus lui Siegfried Mureșan, nu există așa ceva. N-au trecut nici câteva minute de la această declarație și a apărut știrea că pe Facebook, domnul Siegfried Mureșan a spus: „Accept propunerea făcută de președintele României”. Iar o nebunie, pentru că, odată ce tu te-ai propus.

S-au făcut multe speculații în legătură cu asta, însă mie mi se pare acest moment halucinant, pentru că Nicușor Dan, fără să-și dea seama, s-a lăsat umilit în fața unei întregi națiuni. NU știu dacă conștient sau nu, dar Siegfried Mureșan l-a umilit cumplit pe președintele României. Adică, te-ai fi așteptat să accepte, pentru că își dorește să fie premier. Nu, el a zis că se mai gândește. Nu înțeleg: de ce a ieșit Nicușor Dan la declarații, dacă nu avea răspunsul lui Siegfried Mureșan. Putea să amâne declarațiile? De ce a acceptat să-i dea un răgaz de gândire fără să stabilească o oră limită. Deci, este un moment în care Siegfried Mureșan, de fapt, i-a dat una peste bot președintelui și președintele a zâmbit duios”, a mai spus scriitprul.