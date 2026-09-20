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Răzvan Dumitrescu analizează șansele lui Mureșan de a trece de Parlament. Lansează și o ipoteză: Dacă Nicușor Dan i-a întins o capcană lui Grindeanu

Răzvan Dumitrescu analizează șansele lui Mureșan de a trece de Parlament. Lansează și o ipoteză: Dacă Nicușor Dan i-a întins o capcană lui Grindeanu
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Jurnalistul și publicist Răzvan Dumitrescu a făcut propria analiză a șanselor pe care le are noul premier desemnat, Siegfried Mureșan, de a fi validat în Parlament. Astfel, mai importante decât calculele de moment sunt mizele din spate, care ar putea răsturna calculele hârtiei, spune realizatorul de televiziune. 
Într-un amplu comentariu publicat pe contul de socializare, cunoscutul jurnalist Gândul apreciază că, deși teoretic europarlamentarul nu are șanse matematice să treacă, negocierile politice ar putea provoca o surpriză de proporții.

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Veștea a picat, deși nu trebuia/Mureșan ar trebui să pice, dar va trece

Scurt rezumat al situației la zi!

Veștea: un guvern care trebuia să treacă dar a căzut!
Siegfried Mureșan: un executiv care n-ar trebui să treacă dar…
Îi lipsesc 47 de voturi dacă socotim că minoritățile altele decât cea maghiară l-ar vota.
De partea desemnatului i-am socotit și pe liberalii care îl contestă pe Bolojan… Misiunea pare imposibilă, dar…
În politică voturile care lipsesc sunt muuult mai valoroase decât cele care există! De ce? Pentru că sunt un bun prilej de…negociere!

Surpriza „disidenților” din PNL

Un rol cheie în această ecuație cu multe necunoscute îi revine grupului așa-numiților „disidenți” din PNL. 

„Liberalii care l-au criticat pe Bolojan (vreo 14 sunt parlamentari) au ocazia să revină în forță: îl votăm pe Siegfried dacă ne dai funcțiile înapoi! De ce n-ar face acest lucru, dacă nu toți, o parte dintre ei? E mult mai sigur așa decât o ipotetică victorie pe fond în instanță… Apropos, astfel de procese pot dura mult iar alegerile parlamentare sunt peste nici doi ani!

Ceilalți, 47 la număr, provin din resturi…Din plecări de pe la alte grupuri. Greu de presupus că cineva îi va pune pe liste eligibile pe la alte partide. Toate partidele care au fost până acum la guvernare au mai puțin de oferit. În toate sondajele aceste formațuni au scăzut semnificativ”.

Motivele din spate

În finalul mesajului său, Răzvan Dumitrescu explică de ce ar putea și alți parlamentari să voteze anticipatele, deși asta ar însemna o îmtrerupere a propriilor mandate. De asemenea, comentează ipoteza unei capcane întinse de președinte lui Sorin Grindeanu.
De ce ar risca ei alegeri anticipate care le-ar întrerupe mandatul la jumătate?
47 de parlamentari e o diferență mare pe hârtie. Nu și în practică însă. Ce se va întâmpla până la urmă depinde și de alți factori, dar nu vă bazați pe faptul că această variantă desemnată de Nicușor Dan e din capul locului fără șansă!
P.S.1 Dacă Siegfried Mureșan trece prin Parlament iar pe lista de ministri nu numai că se vor găsi toți cei din USR de acum dar și în plus, cum ar fi Ghinea, părintele PNRR, atunci scenariul acela vehiculat la un moment dat, cum că toată situația a fost o capcană pentru PSD, manevra fiind scoaterea lui de la orice guvernare, prinde contur! A jucat ND de la început această carte iar Grindeanu a fost cel păcălit?
P.S.2 În politică există și porecle. Nu știam însă că domnului premier desemnat i se mai spune în anumite cercuri și Frida Von Deutschland…
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