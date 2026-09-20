ALEGERI Merz luptă pentru funcția sa. Cancelarul Germaniei și-a anulat vizita în SUA și discursul la ONU pentru a gestiona tensiunile de la Berlin. Cum își petrece ziua alegerilor
11:43
„Scurt rezumat al situației la zi!
Un rol cheie în această ecuație cu multe necunoscute îi revine grupului așa-numiților „disidenți” din PNL.
„Liberalii care l-au criticat pe Bolojan (vreo 14 sunt parlamentari) au ocazia să revină în forță: îl votăm pe Siegfried dacă ne dai funcțiile înapoi! De ce n-ar face acest lucru, dacă nu toți, o parte dintre ei? E mult mai sigur așa decât o ipotetică victorie pe fond în instanță… Apropos, astfel de procese pot dura mult iar alegerile parlamentare sunt peste nici doi ani!
De ce ar risca ei alegeri anticipate care le-ar întrerupe mandatul la jumătate?
47 de parlamentari e o diferență mare pe hârtie. Nu și în practică însă. Ce se va întâmpla până la urmă depinde și de alți factori, dar nu vă bazați pe faptul că această variantă desemnată de Nicușor Dan e din capul locului fără șansă!P.S.1 Dacă Siegfried Mureșan trece prin Parlament iar pe lista de ministri nu numai că se vor găsi toți cei din USR de acum dar și în plus, cum ar fi Ghinea, părintele PNRR, atunci scenariul acela vehiculat la un moment dat, cum că toată situația a fost o capcană pentru PSD, manevra fiind scoaterea lui de la orice guvernare, prinde contur! A jucat ND de la început această carte iar Grindeanu a fost cel păcălit?
P.S.2 În politică există și porecle. Nu știam însă că domnului premier desemnat i se mai spune în anumite cercuri și Frida Von Deutschland…