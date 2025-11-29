Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa

Iată care este cel mai sigur și mai liniștit oraș din România în 2025. Este una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa.

Orașul acesta ocupă locul 23 la nivel mondial, într-un top internațional bazat pe indicatori de criminalitate și siguranță percepută, conform platformei Numbeo, una dintre cele mai mari baze de date privind calitatea vieții.

Este vorba, mai exact, de orașul Cluj-Napoca, care a fost desemnat cel mai sigur oraș din România. Clasamentul, care include, aproape 400 de orașe din întreaga lume, arată că Clujul are o rată scăzută a criminalității, dar și o percepție pozitivă a siguranței personale.

Astfel, Clujul este cel mai sigur oraș din România, și se află pe locul 13 la nivel european și pe locul 23 în lume, în ceea ce privește siguranța. Datele Numbeo au arătat că: 88,7% dintre respondenți spun că se simt în siguranță să meargă singuri pe jos ziua, iar 73,6% afirmă că se simt în siguranță noaptea pe străzile orașului. Potrivit clasamentului, Pe lângă Cluj-Napoca, în top 100 cele mai sigure orașe la nivel global se mai regăsesc și orașe precum Brașov și Timișoara.

La polul opus, printre orașele din România considerate periculoase se remarcă Craiova, Iași și București. Astfel, un studiu, bazat pe percepția populației la nivel mondial și publicat de comparethemarket.com, a luat în calcul furturile, agresiunile și vandalismul din fiecare oraș.

Nu mai puțin de 6 orașe din România s-au situat la mijlocul acestui top. Craiova cel mai sus, cu 44 de puncte din 100, urmat de Iași și de Capitală. Bucureștiul a obținut 28 de puncte și este pe locul 305 în acest top.

