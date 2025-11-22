Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât de ieftin

Chiriile locuințelor administrate de primării și de stat ar putea fi majorate începând cu 2026, asta după ce Ministerul Dezvoltării a publicat în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care actualizează tarifele de bază.

În Ploiești, primăria gestionează sute de locuințe sociale, de necesitate sau de serviciu, cu chirii ce pornesc de la 24 de lei și ajung la 119 lei pe lună.

Proiectul prevede ca, în funcție de rata inflației, chiria lunară să fie recalculată în fiecare an, până la 31 ianuarie. Ministerul arată că noile tarife vor fi valabile pentru locuințele din domeniul public sau privat al statului și al primăriilor, pentru locuințele de serviciu, cele de intervenție, căminele pentru salariați, dar și pentru terenurile aferente locuințelor.

„Actul normativ prevede actualizarea chiriei (lei/m²) pentru locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi”, a transmis Ministerul Dezvoltării.

Modificarea nu afectează locuințele ANL pentru tineri și nici locuințele administrate de RA-APPS, care au propriile reguli de calcul.

Un exemplu oferit de minister arată diferența: o locuință de 50 mp, care astăzi are o chirie de 42 de lei, ar urma să coste 94,21 de lei după actualizare.

Care sunt tarifele de bază propuse

Metoda de calcul rămâne cea folosită în prezent, bazată pe suprafața locuibilă, dependințe și teren aferent, la care se aplică tarifele de bază și coeficientul zonal. Tarifele propuse sunt:

Curți și grădini în comune: 0,04486 de lei/m²

Curți și grădini în orașe: 0,06729 de lei/m²

Curți și grădini în municipii: 0,08972 de lei/m²

Suprafață locuibilă: 1,88408 lei/m²

Garaje: 2,84854 de lei/m²

Câte locuințe are Primăria Ploiești

Potrivit datelor furnizate Observatorului Prahovean de municipalitate, Ploieștiul administrează 677 de locuințe:

112 locuințe în domeniul public (97 pentru evacuați și 15 de necesitate)

565 de locuințe în domeniul privat, dintre care 10 sunt locuințe de serviciu, iar 8 sunt administrate de instituții publice

251 de locuințe sociale în administrarea ASSC

