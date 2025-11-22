Prima pagină » Social » Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât de ieftin

Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât de ieftin

22 nov. 2025, 17:18, Social
Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât de ieftin
Orașul în care chiriașii aleg casele „bântuite” pentru o chirie mai ieftină / foto: Shutterstock

Chiriile locuințelor administrate de primării și de stat ar putea fi majorate începând cu 2026, asta după ce Ministerul Dezvoltării a publicat în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care actualizează tarifele de bază.

În Ploiești, primăria gestionează sute de locuințe sociale, de necesitate sau de serviciu, cu chirii ce pornesc de la 24 de lei și ajung la 119 lei pe lună.

Proiectul prevede ca, în funcție de rata inflației, chiria lunară să fie recalculată în fiecare an, până la 31 ianuarie. Ministerul arată că noile tarife vor fi valabile pentru locuințele din domeniul public sau privat al statului și al primăriilor, pentru locuințele de serviciu, cele de intervenție, căminele pentru salariați, dar și pentru terenurile aferente locuințelor.

„Actul normativ prevede actualizarea chiriei (lei/m²) pentru locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi”, a transmis Ministerul Dezvoltării.

Modificarea nu afectează locuințele ANL pentru tineri și nici locuințele administrate de RA-APPS, care au propriile reguli de calcul.

Un exemplu oferit de minister arată diferența: o locuință de 50 mp, care astăzi are o chirie de 42 de lei, ar urma să coste 94,21 de lei după actualizare.

Care sunt tarifele de bază propuse

Metoda de calcul rămâne cea folosită în prezent, bazată pe suprafața locuibilă, dependințe și teren aferent, la care se aplică tarifele de bază și coeficientul zonal. Tarifele propuse sunt:

  • Curți și grădini în comune: 0,04486 de lei/m²
  • Curți și grădini în orașe: 0,06729 de lei/m²
  • Curți și grădini în municipii: 0,08972 de lei/m²
  • Suprafață locuibilă: 1,88408 lei/m²
  • Garaje: 2,84854 de lei/m²

Câte locuințe are Primăria Ploiești

Potrivit datelor furnizate Observatorului Prahovean de municipalitate, Ploieștiul administrează 677 de locuințe:

  • 112 locuințe în domeniul public (97 pentru evacuați și 15 de necesitate)
  • 565 de locuințe în domeniul privat, dintre care 10 sunt locuințe de serviciu, iar 8 sunt administrate de instituții publice
  • 251 de locuințe sociale în administrarea ASSC

Recomandările autorului:

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
FLASH NEWS Ninge pe Transfăgărăşan cu fulgi mari. Salvamontiştii argeşeni sunt pregătiţi să intervină
09:29
Ninge pe Transfăgărăşan cu fulgi mari. Salvamontiştii argeşeni sunt pregătiţi să intervină
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani