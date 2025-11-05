Prima pagină » Actualitate » Cel mai tânăr instructor de zbor al NATO are doar 25 de ani și este român. Predă lecții de pilotaj la Baza Aeriană „Sheppard”, din Texas, SUA

05 nov. 2025, 14:27
Cel mai tânăr instructor de zbor al NATO are doar 25 de ani și este român / Sursa FOTO: Fortele Aeriene Romane Facebook

Locotenentul român Claudiu Fusaru a devenit cel mai tânăr instructor de zbor al programului de pregătire a piloților NATO. Are doar 25 de ani și este ofițer detașat la Baza Aeriană „Sheppard”, din Wichita Falls, Texas (SUA), unde face parte din Escadrila 469, conform unui comunicat al Forțelor Aeriene Române.

Programul „Euro-NATO Joint Jet Pilot Training” (ENJJPT), în cadrul căruia activează locotenentul Fusaru, reunește 14 state membre ale aliate. Vorbim, practic, despre cel mai amplu program internațional de formare a piloților de luptă.

Claudiu Fusaru, născut la Tulnici, în Vrancea

În cadrul escadrilei 469, românul Claudiu Fusaru colaborează cu instructori cu experiență vastă în misiuni și pe aeronave de luptă de generația a 4-a și a 5-a.

Claudiu Fusaru este primul român care a îndeplinit toate criteriile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii (FAIP – First Assignment Instructor Pilot), o decizie aprobată de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene. El a fost ales chiar de comitetul director al programului ENJJPT, ca o recunoaștere a performanțelor obținute pe parcursul instruirii.

Originar din localitatea Tulnici, județul Vrancea, Claudiu Fusaru a absolvit Colegiul Național „Unirea”, din Focșani, și Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, din Brașov. Între anii 2019 și 2023, a zburat pe aeronave de instruire precum IAK-52, Cessna 172 și IAR-99, iar ulterior a fost selectat pentru programul ENJJPT, care pregătește piloți pentru tranziția pe F-16.

Formarea sa profesională a inclus toate etapele programului UPT (Undergraduate Pilot Training), cu zboruri pe T-6 Texan II și T-38 Talon, urmate de cursul IFF (Introduction to Fighter Fundamentals). După absolvirea programului, românul a fost confirmat ca instructor chiar în cadrul escadrilei în care fusese cursant.

„Suntem instructori din 14 țări”

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv şi că pot învață de la cei mai buni oameni din domeniu – piloți cu experiență pe aeronave de generația a 4-a şi a 5-a, cu misiuni desfășurate în diverse teatre de operații, în contexte de pace sau de conflict.

În escadrilă suntem instructori din 14 țări, de limbi, culturi, religii şi obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toții aceeași limbă. Acesta este, de fapt, scopul programului: ca în luptă toți să aplicăm aceleași proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii. Fiecăruia dintre noi ni s-a încredințat un «talant», sub forma unor aptitudini, ocazii sau misiuni. Avem datoria de a-l valorifica pe deplin, de a lăsa ceva mai bun în urmă și de a dărui mai mult decât primim, indiferent de meseria sau contextul în care ne aflăm”, afirmă pilotul român.

