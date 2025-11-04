Prima pagină » Social » Momentul intens când un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj. Copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău

04 nov. 2025, 14:49, Social
Noi detalii în cazul avionului rămas, luni seară, pe pistă la Aeroportul din Cluj-Napoca după ce copilotului, o femeie în vârstă de 31 de ani, i s-a făcut rău. Pilotul a cerut ajutor imediat turnului de control, femeia fiind transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale. 

Comandantul aeronavei a raportat chiar înainte de aterizare o urgență medicală. Copilotului, o femeie în vârstă de 31 de ani, i s-ar fi făcut rău. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind dusă ulterior la spital.

Diagnosticul pus e frecvent întâlnit în timpul curselor aeriene

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, femeia a fost transportată la Camera de Gardă ORL în stare de conștiență. Diagnosticul pus de medici, barotraumă bilaterală – o afecțiune cauzată de dificultatea de egalizare a presiunii în urechea medie – este una frecvent întâlnită în timpul zborurilor. Femeia a fost externată la scurt timp, cu recomandări de tratament.

Avionul în care Florin Secureanu a declanșat un scandal monstru

David Ciceo, Directorul Aeroportului din Cluj, a declarat la Digi24, că „înainte de aterizare, a fost anunțată o urgență”.

„Copilotului i s-a făcut rău. Bineînțeles, am luat toate măsurile necesare, avionul a aterizat în siguranță, la ora 22:44. A rămas pe pistă, astfel încât comandantul să acorde primul ajutor doamnei copilot, care a fost luată de către ambulanță, i s-a acordat ajutorul și, ulterior, avionul a rulat pentru parcare”, a afirmat Ciceo.

Directorul a mai precizat că aeroportul a fost închis aproximativ o oră. „Două zboruri, de la Roma și Lisabona, au fost la Sibiu și, ulterior, au revenit”. Potrivit acestuia, femeii i s-a acordat asistență medicală la fața locului, ulterior fiind transportată la spital.

„A venit un avion de la București și a avut o întârziere de aproximativ 3 ore zborul de la Cluj spre Bergamo. A venit alt echipaj care a făcut zborul. Am înțeles că doamna copilot este în afara oricărui pericol”, a punctat Ciceo.

Aterizările şi decolările de la Cluj au fost oprite, luni seară, din cauza unui avion Ryanair care a rămas pe pistă imediat după aterizare.

