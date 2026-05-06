Prima pagină » Actualitate » Constantin Duvac, unul dintre cei mai reputați specialiști în drept penal, s-a stins din viață la doar 52 de ani

Constantin Duvac, unul dintre cei mai reputați specialiști în drept penal, s-a stins din viață la doar 52 de ani

Constantin Duvac, unul dintre cei mai reputați specialiști în drept penal, s-a stins din viață la doar 52 de ani
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Constantin Duvac, reputat specialist în drept penal și criminalistică, s-a stins din viață la doar 52 de ani. După dispariția sa, mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare.

În ultimii ani, Duvac a ocupat poziția de profesor titular la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, unde a predat discipline precum drept penal și criminalistică. Din 2019, acesta a fost și conducător de doctorat în domeniul Drept, cu specializarea drept penal.

Totodată, a colaborat ca profesor asociat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar anterior a fost cadru didactic titular la Universitatea Româno-Americană din București, unde a deținut și funcții de conducere în cadrul Facultății de Drept.

Constantin Duvac, unul dintre cei mai reputați specialiști în drept penal

Născut la 2 iunie 1973, Constantin Duvac a absolvit în 1997 Facultatea de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea cercetări penale. În 2008, a obținut titlul de doctor în drept penal la Academia Română, cu teza intitulată „Pluralitatea aparentă de infracțiuni”.

În perioada 2013–2015 a fost avocat în Baroul Gorj, iar din 2016 își desfășoară activitatea în Baroul București, fiind specializat în drept penal. Practica sa a vizat domenii precum dreptul penal al afacerilor, corupția, criminalitatea organizată, evaziunea fiscală, fraudele financiar-bancare și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Anterior carierei universitare și în avocatură, Duvac a deținut funcții importante în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române. A fost director general al Direcției Generale Audit Intern din MAI, director general adjunct al Corpului de Control al ministrului și, înainte de acestea, director în structuri ale Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv în Direcția Cercetări Penale și Direcția de Inspecție Internă.

Activitatea sa științifică este una consistentă, CV-ul său incluzând 30 de volume (tratate, cursuri universitare și lucrări de specialitate) și 148 de studii, articole, comentarii de practică judiciară, cronici și recenzii. Printre lucrările reprezentative se numără „Tratat de drept penal. Partea specială” (în colaborare cu Gheorghe Diaconescu), „Pluralitatea aparentă de infracțiuni”, „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal român” și „Criminalistica”.

Constantin Duvac va fi înmormântat joi

Prof. dr. psiholog Ion Duvac a mărturisit că Duvac va fi înmormântat joi.

Dragi prieteni,

Fratele meu, Prof. univ. dr. Constantin Duvac va fi depus la Capela Cimitirului Militar Ghencea 3 [București, Drumul Cooperativei nr. 9, sectorul 5] în data de 06.05.2026, după orele 17.00!

Înmormântarea va avea loc joi 07.05.2026 la ora 12.00, în același loc.

Vă mulțumim că ne sunteți alături în aceste momente cumplite pentru familia noastră!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Mesajul transmis de Facultatea de Drept ASE

„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a domnului Constantin Duvac, o personalitate marcantă a lumii juridice și academice din România. Domnia sa a fost mai mult decât un profesor. A fost un formator de conștiințe, un model de rigoare intelectuală și un reper de claritate și profunzime în gândire și în exprimare. Prin fiecare curs, prin fiecare cuvânt rostit, a lăsat în urmă nu doar cunoștințe, ci și o viziune despre ceea ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea profesiei juridice.

Generații întregi de studenți și actuali profesioniști îi datorează nu doar formarea profesională, ci și încrederea de a-și urma drumul. Moștenirea sa va continua să trăiască în fiecare dintre cei pe care i-a inspirat. Gândurile noastre se îndreaptă către familie, colegi și toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Facultatea de Drept.

Neacșu: ”E nedrept, doar 53 de ani, vârsta mea”

Avocatul Adrian Toni Neacșu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care i-a îndemnat pe oameni să citească cărțile scrise de Constantin Duvac.

Dumnezeu să îl ierte pe maestrul și profesorul Constantin Duvac!
Citiți-i cărțile!
E nedrept, doar 53 de ani, vârsta mea”, a scris Neacșu.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ USR se agață de PNL. Mesaj direct adresat liberalilor: „Propunem un acord politic pentru coordonarea pașilor următori”
13:21
USR se agață de PNL. Mesaj direct adresat liberalilor: „Propunem un acord politic pentru coordonarea pașilor următori”
INEDIT Coiful unei căpetenii militare celtice, descoperit la Ciumești, va fi expus în luna mai la MNIR. Care este intervalul orar în care poate fi vizitat
13:09
Coiful unei căpetenii militare celtice, descoperit la Ciumești, va fi expus în luna mai la MNIR. Care este intervalul orar în care poate fi vizitat
CONTROVERSĂ Apelul disperat al comunității românești din Odesa (Ucraina). Ce îi reproșează ministrei Oana Țoiu
13:05
Apelul disperat al comunității românești din Odesa (Ucraina). Ce îi reproșează ministrei Oana Țoiu
ACUZAȚII Corupție cu locuri de veci: cinci persoane ridicate de mascați
13:02
Corupție cu locuri de veci: cinci persoane ridicate de mascați
FLASH NEWS Kelemen Hunor cere revenirea la vechea coaliție. Ce spune președintele UDMR despre varianta unui premier tehnocrat
13:01
Kelemen Hunor cere revenirea la vechea coaliție. Ce spune președintele UDMR despre varianta unui premier tehnocrat
ULTIMA ORĂ Sindicaliştii refuză să vină la dezbaterea pe Programul SAFE, organizată de ministrul Irineu Darău: „Considerăm invitaţia tardivă”
12:48
Sindicaliştii refuză să vină la dezbaterea pe Programul SAFE, organizată de ministrul Irineu Darău: „Considerăm invitaţia tardivă”
Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Cancan.ro
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
„Va veni un politician pro-rus?”. Rusia comentează căderea Guvernului de la București
Cancan.ro
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Ce se întâmplă doctore
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Rechemare MASIVĂ în Europa pentru mașinile Kia! Ce producător mai este afectat?
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Descopera.ro
Cum ne influențează criticile părinților relațiile la maturitate?
FLASH NEWS Nivel istoric al cursului valutar, după căderea Guvernului Bolojan. Cu cât se tranzacționează moneda europeană
13:18
Nivel istoric al cursului valutar, după căderea Guvernului Bolojan. Cu cât se tranzacționează moneda europeană
FLASH NEWS Iranul îi răspunde lui Trump după suspendarea escortelor navale. Abbas Araghchi cere din China un acord de pace „echitabil și cuprinzător”
13:05
Iranul îi răspunde lui Trump după suspendarea escortelor navale. Abbas Araghchi cere din China un acord de pace „echitabil și cuprinzător”
FLASH NEWS Donald Trump va vizita Grecia „în curând“. Ce eveniment l-ar putea aduce pe președintele american la Atena și când va avea loc
12:48
Donald Trump va vizita Grecia „în curând“. Ce eveniment l-ar putea aduce pe președintele american la Atena și când va avea loc
MEDIU Naturalistul britanic David Attenborough, făcut „Sir” de Regina Elisabeta a II-a, împlinește 100 de ani. De ce este supranumit „vocea naturii”
12:37
Naturalistul britanic David Attenborough, făcut „Sir” de Regina Elisabeta a II-a, împlinește 100 de ani. De ce este supranumit „vocea naturii”
INEDIT Rămășițele unui cavaler înmormântat cu tot cu cal, găsite pe traseul Centurii Vest Timișoara. Imagini inedite cu descoperirea arheologilor
12:34
Rămășițele unui cavaler înmormântat cu tot cu cal, găsite pe traseul Centurii Vest Timișoara. Imagini inedite cu descoperirea arheologilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe