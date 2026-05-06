Constantin Duvac, unul dintre cei mai reputați specialiști în drept penal, s-a stins din viață la doar 52 de ani

Constantin Duvac, reputat specialist în drept penal și criminalistică, s-a stins din viață la doar 52 de ani. După dispariția sa, mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare.

În ultimii ani, Duvac a ocupat poziția de profesor titular la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, unde a predat discipline precum drept penal și criminalistică. Din 2019, acesta a fost și conducător de doctorat în domeniul Drept, cu specializarea drept penal.

Totodată, a colaborat ca profesor asociat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar anterior a fost cadru didactic titular la Universitatea Româno-Americană din București, unde a deținut și funcții de conducere în cadrul Facultății de Drept.

Constantin Duvac, unul dintre cei mai reputați specialiști în drept penal

Născut la 2 iunie 1973, Constantin Duvac a absolvit în 1997 Facultatea de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea cercetări penale. În 2008, a obținut titlul de doctor în drept penal la Academia Română, cu teza intitulată „Pluralitatea aparentă de infracțiuni”.

În perioada 2013–2015 a fost avocat în Baroul Gorj, iar din 2016 își desfășoară activitatea în Baroul București, fiind specializat în drept penal. Practica sa a vizat domenii precum dreptul penal al afacerilor, corupția, criminalitatea organizată, evaziunea fiscală, fraudele financiar-bancare și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Anterior carierei universitare și în avocatură, Duvac a deținut funcții importante în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române. A fost director general al Direcției Generale Audit Intern din MAI, director general adjunct al Corpului de Control al ministrului și, înainte de acestea, director în structuri ale Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv în Direcția Cercetări Penale și Direcția de Inspecție Internă.

Activitatea sa științifică este una consistentă, CV-ul său incluzând 30 de volume (tratate, cursuri universitare și lucrări de specialitate) și 148 de studii, articole, comentarii de practică judiciară, cronici și recenzii. Printre lucrările reprezentative se numără „Tratat de drept penal. Partea specială” (în colaborare cu Gheorghe Diaconescu), „Pluralitatea aparentă de infracțiuni”, „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal român” și „Criminalistica”.

Constantin Duvac va fi înmormântat joi

Prof. dr. psiholog Ion Duvac a mărturisit că Duvac va fi înmormântat joi.

”Dragi prieteni,

Fratele meu, Prof. univ. dr. Constantin Duvac va fi depus la Capela Cimitirului Militar Ghencea 3 [București, Drumul Cooperativei nr. 9, sectorul 5] în data de 06.05.2026, după orele 17.00!

Înmormântarea va avea loc joi 07.05.2026 la ora 12.00, în același loc.

Vă mulțumim că ne sunteți alături în aceste momente cumplite pentru familia noastră!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Mesajul transmis de Facultatea de Drept ASE

„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a domnului Constantin Duvac, o personalitate marcantă a lumii juridice și academice din România. Domnia sa a fost mai mult decât un profesor. A fost un formator de conștiințe, un model de rigoare intelectuală și un reper de claritate și profunzime în gândire și în exprimare. Prin fiecare curs, prin fiecare cuvânt rostit, a lăsat în urmă nu doar cunoștințe, ci și o viziune despre ceea ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea profesiei juridice.

Generații întregi de studenți și actuali profesioniști îi datorează nu doar formarea profesională, ci și încrederea de a-și urma drumul. Moștenirea sa va continua să trăiască în fiecare dintre cei pe care i-a inspirat. Gândurile noastre se îndreaptă către familie, colegi și toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Facultatea de Drept.

Neacșu: ”E nedrept, doar 53 de ani, vârsta mea”

Avocatul Adrian Toni Neacșu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care i-a îndemnat pe oameni să citească cărțile scrise de Constantin Duvac.

”Dumnezeu să îl ierte pe maestrul și profesorul Constantin Duvac!

Citiți-i cărțile!

E nedrept, doar 53 de ani, vârsta mea”, a scris Neacșu.