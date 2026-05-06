Diana Şoşoacă spune că este acuzată că a aprins lumânări la morţi. Acesteeia i-a fost ridicată imunitatea parlamentară pentru 10 din cele 11 dosare în care este cercetată de către procurorii Parchetului General.

Eurparlamentarul şi liderul SOS a declarat, pentru Gândul, că este victima unei „formule de descurajare a unui om politic cum s-a folosit până acum”.

Şoşoacă mai spune că, într-unul dintre doisarele în care este cercetată, este acuzată de faptul că „am aprins lumânări la morţi”.

„Știți că în dosarul meu sunt acuzată că practic cultul morților și că aprind lumânări la morți?”, spune liderul SOS, pentru Gândul.

Diana Şoşoacă explică acest fenomen prin faptul că procurorul care se ocupă de caz ar avea o anumită orientare politică şi pe care îl cheamă Petru Rareş.

„Pentru că procurorul din cazul meu este un user-ist, domnul Stan Petru Rareș. Ca procuror, îl mai cheamă şi Petru Rareş, ar fi ar fi trebuit să fie și el un patriot, nu un user-ist, un progresist. Dar, în orice caz, cred că își face 10 cruci şi cred că regretă amarnic că a intrat în acest dosar pentru că este un dosar istoric. Am ajuns ca instanțele de judecată să decidă asupra istoriei României. Adică ni se interzice și să aprindem o lumânare”, explică preşedinta SOS, pentru Gândul.

Diana Şoşoacă îşi argumentează poziţia referitoare la cele 10 dosare în care mai este cercetată că nu sunt destul de fundamentate şi prin faptul că procurorii „nu au cerut ridicarea imunității de către Parlamentul României, de ce au așteptat să ajungă în Parlamentul European și acolo, după ani și ani de zile?”

„Păi, dacă eram un pericol atât de public și iminent, de ce nu au cerut ridicarea imunității când eram senator în Parlamentul României? Deci, este o răzbunare și, mă rog, probabil că se încearcă acuma să găsească o modalitate să mă scoată și din Parlamentul European și probabil că ei tot merg și folosesc aceleași formule de descurajare a unui om politic cum s-a folosit până acuma. Da. Și până la urmă, dacă o să zică că mă sperie și n-o să mai fac. Imediat după ce mi-au ridicat imunitatea, am rămas în sală, am ținut niște discursuri de i-am terminat și la un moment dat a venit unu’ de-acolo și mi-a zis: „Mă, dar tu nu te potoleşti?Nu! Şi dacă te bagă la puşcărie? Voi urla și dincolo de ziduri adevărul”. Și probabil că vor merge mai departe, pentru că așa sunt obișnuiți. Mă rog, ăsta e și tactica în general, a useriștilor, a progresiștilor”, mai spune Şoşoacă, pentru Gândul.

Diana Şoşoacă este cercetată în 11 dosare, iar printre acestea se regăsesc promovarea ideologiilor extremiste și negarea Holocaustului. Procurorii au propus și efectuarea unei expertize psihiatrice.

