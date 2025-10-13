TRAGEDIE fără margini, după ce un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie. Cel puțin 40 de morți. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului

Tragedie fără margini, după ce au autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie. Este vorba despre un autobuz care se îndrepta spre Zimbabwe și care s-a prăbușit într-o prăpastie în provincia Limpopo, Africa de Sud. Accidentul a provocat moartea a cel puțin 40 de persoane, printre care cetățeni din Malawi și Zimbabwe, potrivit autorităților locale.

Cel puțin 40 de persoane, inclusiv un bebeluș de 10 luni, au murit duminică în urma unui grav accident rutier produs în nordul Africii de Sud, potrivit anunțului făcut luni de ministrul transporturilor din provincia Limpopo, Violet Mathye.

Autobuzul s-a răsturnat la aproximativ 90 de kilometri de graniță

Autobuzul, care transporta pasageri din orașul Gqeberha către Zimbabwe, s-a răsturnat la aproximativ 90 de kilometri de graniță, după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului, scrie BSS News.

„Se lucrează încă la fața locului, dar până acum au fost confirmate 40 de decese”, a declarat Mathye pentru postul Newzroom Afrika. Alte 38 de persoane au fost transportate la spital, iar echipele de salvare continuă căutările altor eventuale victime, a precizat oficialul pentru eNCA, potrivit Mediafax.

Printre victime se numără cetățeni din Malawi și Zimbabwe care lucrau în Africa de Sud și se întorceau acasă. Potrivit ministrului, accidentul ar fi putut fi provocat de oboseala șoferului sau de o defecțiune mecanică. Ancheta care va stabili cauzele concrete ale accidentului este în desfășurare.

