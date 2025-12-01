Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare

Tot mai mulți cetățeni români caută soluții prin intermediul cărora să reducă facturile la energie prin optimizarea consumului. Însă, potrvit specialiștilor, există câteva metode care pot contribui la reducerea consumului de energie electrică și gaze naturale.

În condițiile în care există chiar și creșteri ale prețurilor la energie cu peste 60% în ultimele luni, bugetele personale ale mai multor cetățeni sunt afectate. Având în vedere această situație, unii dintre ei pot căuta metode prin intermediul cărora să reducă facturile la energie electrică, precum și cele la gaze naturale.

Specialiștii au adus în atenție o serie de soluții care ar putea fi abordate, cu scopul de a diminua costurile aferente acestor facturi. Primul pas este, așa cum arată și ANRE pe site-ul oficial, alegerea unui furnizor cu prețuri competitive. Practic, se recomandă alegerea celei mai avantajoase oferte, cu scopul de a reduce cheltuielile lunare la facturi.

Cum să reduci facturile la electricitate și gaze naturale

De altfel, specialiștii susțin că este important și modul în care sunt folosite aparatele electrocasnice, în fiecare zi. O altă măsură reprezintă utilizarea unui termostat cu scopul de a controla căldura din casă. Specialiștii susțin că reducerea temperaturii din casă cu un grad Celsius ar putea să aducă o economie la factura de energie.

De asemenea, atunci când nu vă aflați acasă, puteți închide căldura, pentru a nu consuma. Totodată, pot fi încălzite doar camerele în care stați, dormiți sau în care este necesară căldura. Când nu vă aflați la domiciliu, peste 24 de ore, ar fi indicat să închideți căldura și să setați termostatul pe 16 grade Celsius, pentru prevenirea înghețării instalațiilor.

Totodată, o altă metodă eficientă prin care poți reduce costurile facturilor reprezintă deconectarea aparatelor electrocasnice neesențiale de la prize. Chiar și atunci când nu sunt folosite, dar sunt conectate la o sursă de alimentare, unele aparate electrocasnice ar putea consuma în „stand by”. Însă, dacă acestea sunt deconectate de la prize, consumul de energie ar putea fi cu 10% mai mic. Ori, dacă există posibilitatea, poți activa funcția „Eco” ale electrocasnicelor.

Acordați importanță modului în care utilizați electrocasnicele

De altfel, specialiștii avertizează asupra modului în care sunt utilizate anumite aparate din casă. De exemplu, mașina de spălat ar trebui să fie plină cu haine (dar nu peste capacitatea maximă), pentru a aduce economii considerabile. Altfel, frigiderul ar trebui setat în așa fel încât consumkul să se optimizeze (1-4 grade Celsius în frigider, -18 grade în congelator).

Totodată, specialiștii recomandă să se investească în aparate care fac parte din clasa energetică A, pentru o reducere a consumului cu până la 20%.

O altă metodă reprezintă utilizarea becurilor LED, cu scopul de a reduce consumul de electricitate de 5 ori și pentru a avea facturi mai mici, arată Newsweek.

