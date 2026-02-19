Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor”

Astrologul Neti Sandu a prezentat, la Pro TV, horoscopul pentru intervalul 18 februarie – 20 martie 2026, analizând cele mai importante mișcări astrale și impactul lor asupra deciziilor, relațiilor și echilibrului emoțional din această perioadă. Este perioada zodiei Pești, iar în acest interval au loc două evenimente majore, alături de altele mai mici.

Luna se află în zodia Fecioară, iar Soarele în zodia Pești, deci față în față, în context de Lună Plină, când se produce eclipsa totală de Lună. Practic, Pământul se află între Soare și Lună, iar astfel se explică fenomenul de eclipsă totală de Lună din 3 martie.

Un alt eveniment important este retrogradarea lui Mercur, care începe pe 26 februarie și durează până pe 20 martie, aceste două momente fiind considerate cele mai importante, de un calibru impresionant.

Acum, în zodia Peștilor, ar trebui făcut un bilanț al anului trecut, pentru că Saturn și Neptun au părăsit această zodie și au intrat în Berbec. Se conturează ideea unei ultime curățenii generale, asemenea celei dinainte de Paște.

Soarele intră în Pești, Mercur se află aici pentru a-și face retrogradarea, iar la începutul perioadei este prezentă și Venus, care va intra în Berbec pe 6 martie. Totodată, Marte va intra în Pești pe 2 martie, unde există multă mișcare, iar această zodie se repopulează temporar, după ce i-a găzduit pe Saturn și pe Neptun pentru această curățenie generală.

În acest moment are loc un ultim retuș cu ajutorul acestor planete aflate în Pești, pentru ca apoi lucrurile să fie reluate de la început, cu ceva în care se crede și pentru care s-au făcut sau urmează să se facă pregătiri. Saturn și Neptun se află în Berbec, prima zodie din zodiac, zodie de început. Marte va intra și el acolo, după doi ani.

Pești

Peștii au foarte multe de făcut, iar un sprijin important vine din partea lui Jupiter, care își reia mersul direct începând cu 11 martie. El a intrat anterior în iunie și a putut oferi ajutor din punct de vedere sentimental și emoțional, pentru inițierea unor proiecte personale. Însă, din cauza retrogradării și a presiunilor exercitate de Saturn și Neptun. Este posibil ca multe dintre aceste demersuri să nu fi fost duse la capăt.

Acum este momentul să fie urgentate anumite acțiuni pentru atingerea obiectivelor, iar pentru mulți nativi acest lucru poate însemna refacerea relației de cuplu, recâștigarea încrederii, intrarea într-o nouă relație sau apariția copiilor, deoarece Jupiter în Rac activează pentru Pești casa copiilor.

Acest tranzit ar trebui să aducă împlinire, bucurie, posibilitatea de a deveni părinți și chiar începutul unui nou loc de muncă, dacă aceasta este dorința lor.

Peștii, fiind ultima zodie a zodiacului, au rolul de a face bilanțul. Mercur traversează această zodie tocmai pentru a încheia complet procesul de curățenie generală, astfel încât să poată începe ceva nou, chiar o viață nouă.

În ultimii ani, au avut multe de rezolvat, iar acum este de presupus că s-au achitat onorabil de responsabilități, ceea ce le oferă motive să aștepte rezultate foarte bune.

Este nevoie de atenție în ziua de 3 martie, când are loc eclipsa totală de Lună. Soarele se află în zodia Pești, iar în partea opusă, în Fecioară, Luna este eclipsată total. În

același timp, se formează opoziții și cu Mercur, aflat tot în Pești, și cu Marte, care intră în zodie pe 2 martie. Se anunță o perioadă de suprasolicitare, care însă poate obliga la un ultim efort necesar pentru a încheia ceva important.

Zodia Peștilor devine astfel un adevărat câmp de luptă, în special pentru acești nativi, dar și pentru ceilalți, deoarece în ultimii trei ani s-au petrecut aici numeroase transformări, potrivit Știrilor Pro TV.

Autorul mai recomandă…

Cele 3 zodii lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața acestor nativi

Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului. Ce nu trebuie să faci în această zi

Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026. Nativii care vor avea o primăvară de vis