Prima pagină » HOROSCOP » Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor”

Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor”

19 feb. 2026, 17:00, HOROSCOP
Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor”
Galerie Foto 2
Astrologul Neti Sandu

Astrologul Neti Sandu a prezentat, la Pro TV, horoscopul pentru intervalul 18 februarie – 20 martie 2026, analizând cele mai importante mișcări astrale și impactul lor asupra deciziilor, relațiilor și echilibrului emoțional din această perioadă. Este perioada zodiei Pești, iar în acest interval au loc două evenimente majore, alături de altele mai mici.

Luna se află în zodia Fecioară, iar Soarele în zodia Pești, deci față în față, în context de Lună Plină, când se produce eclipsa totală de Lună. Practic, Pământul se află între Soare și Lună, iar astfel se explică fenomenul de eclipsă totală de Lună din 3 martie.

Un alt eveniment important este retrogradarea lui Mercur, care începe pe 26 februarie și durează până pe 20 martie, aceste două momente fiind considerate cele mai importante, de un calibru impresionant.

Acum, în zodia Peștilor, ar trebui făcut un bilanț al anului trecut, pentru că Saturn și Neptun au părăsit această zodie și au intrat în Berbec. Se conturează ideea unei ultime curățenii generale, asemenea celei dinainte de Paște.

Soarele intră în Pești, Mercur se află aici pentru a-și face retrogradarea, iar la începutul perioadei este prezentă și Venus, care va intra în Berbec pe 6 martie. Totodată, Marte va intra în Pești pe 2 martie, unde există multă mișcare, iar această zodie se repopulează temporar, după ce i-a găzduit pe Saturn și pe Neptun pentru această curățenie generală.

În acest moment are loc un ultim retuș cu ajutorul acestor planete aflate în Pești, pentru ca apoi lucrurile să fie reluate de la început, cu ceva în care se crede și pentru care s-au făcut sau urmează să se facă pregătiri. Saturn și Neptun se află în Berbec, prima zodie din zodiac, zodie de început. Marte va intra și el acolo, după doi ani.

Astrologul Neti Sandu

Pești

Peștii au foarte multe de făcut, iar un sprijin important vine din partea lui Jupiter, care își reia mersul direct începând cu 11 martie. El a intrat anterior în iunie și a putut oferi ajutor din punct de vedere sentimental și emoțional, pentru inițierea unor proiecte personale. Însă, din cauza retrogradării și a presiunilor exercitate de Saturn și Neptun. Este posibil ca multe dintre aceste demersuri să nu fi fost duse la capăt.

Acum este momentul să fie urgentate anumite acțiuni pentru atingerea obiectivelor, iar pentru mulți nativi acest lucru poate însemna refacerea relației de cuplu, recâștigarea încrederii, intrarea într-o nouă relație sau apariția copiilor, deoarece Jupiter în Rac activează pentru Pești casa copiilor.

Acest tranzit ar trebui să aducă împlinire, bucurie, posibilitatea de a deveni părinți și chiar începutul unui nou loc de muncă, dacă aceasta este dorința lor.

Peștii, fiind ultima zodie a zodiacului, au rolul de a face bilanțul. Mercur traversează această zodie tocmai pentru a încheia complet procesul de curățenie generală, astfel încât să poată începe ceva nou, chiar o viață nouă.

În ultimii ani, au avut multe de rezolvat, iar acum este de presupus că s-au achitat onorabil de responsabilități, ceea ce le oferă motive să aștepte rezultate foarte bune.

Este nevoie de atenție în ziua de 3 martie, când are loc eclipsa totală de Lună. Soarele se află în zodia Pești, iar în partea opusă, în Fecioară, Luna este eclipsată total. În

același timp, se formează opoziții și cu Mercur, aflat tot în Pești, și cu Marte, care intră în zodie pe 2 martie. Se anunță o perioadă de suprasolicitare, care însă poate obliga la un ultim efort necesar pentru a încheia ceva important.

Zodia Peștilor devine astfel un adevărat câmp de luptă, în special pentru acești nativi, dar și pentru ceilalți, deoarece în ultimii trei ani s-au petrecut aici numeroase transformări, potrivit Știrilor Pro TV.

Autorul mai recomandă…

Cele 3 zodii lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața acestor nativi

Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului. Ce nu trebuie să faci în această zi

Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026. Nativii care vor avea o primăvară de vis

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
09:03, 18 Feb 2026
Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc a început astăzi. Calul de Foc galopează nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
06:00, 17 Feb 2026
Anul Nou Chinezesc a început astăzi. Calul de Foc galopează nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie
17:00, 16 Feb 2026
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie
HOROSCOP Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici
16:34, 15 Feb 2026
Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici
HOROSCOP Neti Sandu nominalizează zodia care își găsește partenerul de viață în 2026: „Jupiter intră în casa dragostei și a copiilor”
16:33, 13 Feb 2026
Neti Sandu nominalizează zodia care își găsește partenerul de viață în 2026: „Jupiter intră în casa dragostei și a copiilor”
Ce zodie scapă de probleme în luna martie
16:00, 13 Feb 2026
Ce zodie scapă de probleme în luna martie
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Funcționează sau nu gândirea pozitivă? Iată ce spune un psiholog!
EXCLUSIV Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul
17:40
Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul
FLASH NEWS Cu cine s-a văzut Nicușor Dan înainte de începerea Consiliului Păcii. Galerie FOTO
17:38
Cu cine s-a văzut Nicușor Dan înainte de începerea Consiliului Păcii. Galerie FOTO
FLASH NEWS Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul
17:26
Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul
ULTIMA ORĂ Transmisia oficială a Cotroceniului, de la Consiliul Păcii, nu este tradusă şi în limba română
17:12
Transmisia oficială a Cotroceniului, de la Consiliul Păcii, nu este tradusă şi în limba română
REACȚIE Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
16:59
Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
ULTIMA ORĂ Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan. L-a numit “premierul României”
16:56
Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan. L-a numit “premierul României”

Cele mai noi

Trimite acest link pe