Prima pagină » Actualitate » Cele 6 conspirații aparent false, care însă s-au dovedit a fi adevărate, în timp

Cele 6 conspirații aparent false, care însă s-au dovedit a fi adevărate, în timp

Cele 6 conspirații aparent false, care însă s-au dovedit a fi adevărate, în timp
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Iată care sunt cele șase conspirații false, care, însă, s-au dovedit a fi adevărate, în timp. Este vorba despre Experimentul Tuskegee, Proiectul MKUltra, Scandalul Watergate, COINTELPRO, Minciuna industriei tutunului și Incindentul din Golful Tonkin. Să le luăm pe rând!

Experimentul Tuskegee (1932–1972)

Suspiciunea inițială: De a lungul decadelor, în comunitatea de afro-americani au circulat zvonuri cumplite conform cărora guvernul american derula experimente medicale secrete pe oameni de culoare, lăsându-i intenționat bolnavi. Zvonurile erau respinse de autorități drept paranoii nefondate.

Totuși, Adevărul a ieșit la iveală, iar în 1972, o investigație a presei a demascat că Serviciul de Sănătate Publică din SUA a urmărit timp de 40 de ani sute de bărbați de rasă neagră diagnosticați cu sifilis, fărǎ să le ofere tratament (deși penicilina devenise un leac standard), doar pentru a observa evoluția naturală a bolii. Guvernul a emis scuze oficiale în 1997.

Proiectul MKUltra (anii 1950–1970)

Suspiciunea inițială era ideea că Agenția Centrală de Informații (CIA) desfășoară experimente de control al minții, administrează droguri halucinogene fără știrea subiecților și folosește tortură psihologică părea material de roman SF sau de film cu spion

Adevărul a ieșit la iveală, iar În 1975, în urma audierilor din Comisia Church a Senatului SUA, s-a dovedit că MKUltra a existat cu adevărat. Agenții CIA au administrat în mod clandestin LSD, hipnoză și privare senzorială unor cetățeni americani și canadieni (inclusiv studenți, prizonieri sau pacienți psihiatrici) fără consimțământul acestora.

Scandalul Watergate (1972–1974)

Suspiciunea inițială a fost astfel: când s-a aflat prima oară că sediul Partidului Democrat a fost spart de oameni în legătură cu campania de reelegorie a președintelui Richard Nixon, administrația de la Casa Albă a prezentat totul drept o spargere minoră, catalogând acuzațiile de mușamalizare la nivel înalt drept o conspirație politică inventată de opozanți.

Adevărul a ieșit la iveală. Iată cum! Investigațiile jurnaliștilor Bob Woodward și Carl Bernstein, alături de probele audio de la Casa Albă, au dovedit că președintele Nixon și echipa sa au ordonat și coordonat direct spargerea și acoperirea ulterioară a urmelor, forțându-l pe Nixon să demisioneze.

COINTELPRO (anii 1956–1971)

Suspiciunea inițială era astfel: activistii pentru drepturile civile și grupurile anti-război din SUA suspectau că FBI-ul îi filează ilegal, le sabotează mișcările și le infiltrează organizațiile pentru a le distruge din interior. Poliția și agențiile federale au negat constant aceste acuzații

Adevărul a ieșit la iveală și în acest caz. În 1971, un grup de activiști a spart un birou FBI din Pennsylvania și a sustras documente secrete care au devoalat COINTELPRO – un program secret masiv prin care FBI a folosit șantajul, hărțuirea, înscenările și violența pentru a neutraliza grupuri politice considerate subversive (inclusiv Martin Luther King Jr. sau Partidul Panterelor Negre).

Minciuna industriei tutunului (anii 1950–1990)

Suspiciunea inițială: încă din anii ’50, medicii au început să coreleze fumatul cu cancerul pulmonar, iar companiile producătoare de țigări au format un cartel secret pentru a contesta public aceste studii, susținând că este o alarmă falsă creată de o conspirație a rivalilor sau a statului.

Adevărul a ieșit la iveală, iar documente interne secrete scăpate în presă în anii ’90 („The Tobacco Papers”) au dovedit că marile corporații din tutun știau cu certitudine, încă din 1953, că fumatul provoacă cancer și dă dependență, dar au conspirat zeci de ani pentru a minți publicul, a cumpăra oameni de știință și a manipula statisticile.

Incindentul din Golful Tonkin (1964)

Suspiciunea inițială: Guvernul SUA a susținut în 1964 că forțele navale nord-vietnameze au atacat neprovocat distrugătoarele americane, motiv pentru care SUA a intrat oficial în Războiul din Vietnam. Mulți au suspectat atunci că totul a fost o înscenare sau un pretext fabricat.

Adevărul ieșit la iveală: după decenii, documente declasificate ale NSA au confirmat că al doilea atac din Golful Tonkin (cel folosit ca scuză principală de război) nu a avut loc niciodată și a fost o eroare de interpretare sau un incident fabricat politic pentru a justifica escaladarea militară.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme România, sub asediul caniculei. În ce zone temperaturile urcă până la 40 de grade. ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul
10:47
România, sub asediul caniculei. În ce zone temperaturile urcă până la 40 de grade. ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul
ENERGIE Singurul grup funcțional al termocentralei Turceni este oprit. Liderul sindical Eugen Iovan avertizează: ”Suntem la limita limitelor”
10:46
Singurul grup funcțional al termocentralei Turceni este oprit. Liderul sindical Eugen Iovan avertizează: ”Suntem la limita limitelor”
AVERTISMENT Schimbările climatice, provocare pentru centralele nucleare. Ce spune un oficial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
10:30
Schimbările climatice, provocare pentru centralele nucleare. Ce spune un oficial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
ACCIDENT Un TIR s-a răsturnat pe DN 1. Traficul este blocat pe sensul de mers către Brașov
10:28
Un TIR s-a răsturnat pe DN 1. Traficul este blocat pe sensul de mers către Brașov
REACȚIE Oana Gheorghiu, manifest pentru recâștigarea încrederii oamenilor. Ce mesaj mobilizator le transmite vicepremierul românilor
10:28
Oana Gheorghiu, manifest pentru recâștigarea încrederii oamenilor. Ce mesaj mobilizator le transmite vicepremierul românilor
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan participă în premieră la Adunarea Generală a ONU, de la New York, în septembrie. Președintele va ține un discurs în plen. Programul vizitei
10:15
Nicuşor Dan participă în premieră la Adunarea Generală a ONU, de la New York, în septembrie. Președintele va ține un discurs în plen. Programul vizitei
Mediafax
Scandalul dronei de lângă Neptun Deep: Miruță explică haosul și ERORILE de comunicare
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Adevarul
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă
Mediafax
Meghan Markle se întoarce în Marea Britanie pentru un rol de actriță, spun surse apropiate cuplului
Click
Horoscop 21-27 august. Săptămână decisivă pentru 3 zodii: bani, schimbări și oportunități neașteptate
Digi24
La ce vârstă te poți pensiona, în funcție de data nașterii. Cum verifici luna și anul în care poți depune dosarul
Cancan.ro
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce dăm din mâini atunci când mergem?
FLASH NEWS Le Monde: Dronele rusești, o amenințare tot mai mare pentru România și Moldova. Incidentele se înmulțesc alarmant la granița NATO
10:30
Le Monde: Dronele rusești, o amenințare tot mai mare pentru România și Moldova. Incidentele se înmulțesc alarmant la granița NATO
COMUNICAT Grupul Carmistin își reduce dependența de energia din rețea prin investiții în capacități proprii de producere a energiei verzi
10:23
Grupul Carmistin își reduce dependența de energia din rețea prin investiții în capacități proprii de producere a energiei verzi
ULTIMA ORĂ Un pompier militar a fost găsit mort în unitate, la Mizil. Bărbatul s-ar fi împușcat
10:13
Un pompier militar a fost găsit mort în unitate, la Mizil. Bărbatul s-ar fi împușcat
REACȚIE Scădere record pentru serviciile prestate populației în iunie. Petișor Peiu: „Turismul intern, practic, prăbușit”
10:01
Scădere record pentru serviciile prestate populației în iunie. Petișor Peiu: „Turismul intern, practic, prăbușit”
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 21 august, de la ora 20.30
10:00
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 21 august, de la ora 20.30
HOROSCOP Zodia care va rămâne însărcinată până la finalul anului 2026, potrivit astrologului Cristina Demetrescu
09:59
Zodia care va rămâne însărcinată până la finalul anului 2026, potrivit astrologului Cristina Demetrescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe