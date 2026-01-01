Prima pagină » Actualitate » Cele 6 tendințe culinare care vor domina anul 2026. Află totul despre mâncare, condimente și trenduri virale

Cele 6 tendințe culinare care vor domina anul 2026. Află totul despre mâncare, condimente și trenduri virale

01 ian. 2026, 18:38, Actualitate
Cele 6 tendințe culinare care vor domina anul 2026. Află totul despre mâncare, condimente și trenduri virale
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

2026 se anunță un an plin de schimbări importante în modul în care mâncăm, cumpărăm și oferim experiențele culinare în mediul online. Experții în tendințe alimentare vorbesc despre un amestec de inovație și redescoperire a clasicilor, cu accent pe arome neașteptate, dar și porții mai mici, alimente funcționale și ingrediente tradiționale care revin în prim-plan.

BBC a identificat șase tendințe cheie care vor domina mesele și feed-urile digitale anul viitor.

1. Arome „fricy”: fructat și picant într-o combinație îndrăzneață

După succesul înregistrat de mierea cu ardei iute și celebrul chilli crisp, anul 2026 va fi dominat de așa-numitele arome „fricy”, adică un mix între fructat și picant. Cele maielocvente exemple provin din bucătării renumite pentru combinațiile îndrăznețe, precum cea mexicană, cu mango, lime și chilli, sau thailandeză, celebră pentru salatele cu note fructate și picante.

Retailerii online raportează deja o creștere semnificativă a vânzărilor condimentelor „fricy”. Chamoy mexican, un amestec acrișor de fructe murate și chilli, a înregistrat un salt de 64% în doar trei luni, iar pasta japoneză yuzu kosho a crescut cu 28%.

Tendința se extinde și la băuturi, cocktailurile „spour” (picante și acrișoare) câștigând popularitate în baruri și sub formă de băuturi gata îmbuteliate.

2. Porții mini și „snackificarea” meselor

Odată cu popularizarea tratamentelor pentru slăbit și cu schimbările în obiceiurile alimentare, porțiile mai mici devin tot mai cerute. Astfel, preparatele, deserturile și băuturile în versiune mini nu doar că arată atrăgător, dar permit și un control mai bun al aportului caloric.

Conform datelor furnizate de Waitrose (un lanț britanic de supermarketuri, fondat în 1904), 57% dintre consumatori aleg din când în când gustările în locul meselor complete, iar agenția The Food People cataloghează „snackification” ca una dintre tendințele majore ale anului în care tocmai am intrat.

3. Alimente și băuturi funcționale

Proteinele și fibrele sunt tot mai căutate, cu o creștere de 2.578% a căutărilor pentru „gustări bogate în fibre” pe platformele online.

Băuturile funcționale (sucuri cu probiotice, pulberi cu electroliți, kefir de apă sau energizante naturale) înlocuiesc treptat sucurile carbogazoase clasice.

4. Untul rumenit revine în prim-plan

După ani la rând în care grăsimile saturate au fost criticate, untul revine spectaculos, în diverse forme: bătut, sărat, fermentat, aromatizat și, mai ales, rumenit (beurre noisette).

Tehnica a devenit virală datorită bucătarului Thomas Straker, unul dintre clipurile sale strângând 19 milioane de vizualizări pe TikTok și 3,8 milioane pe Instagram.

Untul este acum considerat un ingredient-cheie în preparate de la paste și pește la deserturi, fiind privit ca „noul fistic” al bucătăriilor din 2026.

5. Cartoful copt, reinventat și viral

Fritele cu aer cald și rețetele rapide fac ca acest aliment clasic, cartoful copt, să fie mai accesibil ca niciodată, iar creatori de conținut precum Spud Bros și Poppy O’Toole l-au transformat într-o adevărată vedetă online.

Un sondaj One Poll arată că 94% dintre adulții britanici consumă cartof copt cel puțin o dată pe săptămână, iar vânzările de cartofi copți au crescut cu peste 33% față de anul anterior.

Ingredientul care face mâncarea de cartofi mănăstirească să aibă un gust autentic. Rețeta este recomandată în timpul postului

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

De asemenea, un clip cu Kim Kardashian vorbind despre dragostea sa pentru cartoful copt a declanșat o avalanșă de rețete pe TikTok.

6. Varza revine în trend

Varza, considerată de multe ori banală, își recapătă din nou popularitatea. Găluștele cu varză, supa poloneză de varză și varza fermentată înregistrează creșteri spectaculoase în căutările online, indicând o redescoperire a ingredientelor clasice și a rețetelor tradiționale.

FOTO - Caracter ilustrativ

FOTO – Caracter ilustrativ

Așadar, în concluzie, anul 2026 se prefigurează a fi unul al contrastelor în gastronomie, iar redescoperirea unor ingrediente clasice va transforma mesele și feed-urile sociale, aducând mai multă creativitate și conștientizare în obiceiurile noastre alimentare:

  • arome îndrăznețe;
  • porții mai mici;
  • mâncare funcțională.

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Şi primarii liberali s-au săturat de austeritatea lui Bolojan. Alt edil liberal iese în faţă cu demisia: „Cer reguli corecte”
18:23
Şi primarii liberali s-au săturat de austeritatea lui Bolojan. Alt edil liberal iese în faţă cu demisia: „Cer reguli corecte”
UTILE Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină
16:59
Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină
FLASH NEWS Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români
16:14
Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români
CONTROVERSĂ Iancu Guda a identificat 5 categorii de patrioți. Postarea care aprinde internetul
15:59
Iancu Guda a identificat 5 categorii de patrioți. Postarea care aprinde internetul
FLASH NEWS Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”
15:01
Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”
MESAJ Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile”
15:01
Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile”
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Digi24
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Adevarul
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Ce au observat cercetătorii după ce au reconstituit fața lui Homo erectus?
SĂNĂTATE Covid-19 nu afectează doar plămânii. Cercetătorii au descoperit ce modificări poate provoca virusul în creier
19:09
Covid-19 nu afectează doar plămânii. Cercetătorii au descoperit ce modificări poate provoca virusul în creier
TRAGEDIE Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!”
18:24
Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!”
SPORT Prima ȘTIRE din handbal în 2026! Dedu candidează împotriva lui Din la alegerile din aprilie
17:59
Prima ȘTIRE din handbal în 2026! Dedu candidează împotriva lui Din la alegerile din aprilie
SPORT Simona Halep a petrecut Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă
17:54
Simona Halep a petrecut Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă
FLASH NEWS 🚨 Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine
17:45
🚨 Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine
LIVE 🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Franța, Belgia și Germania.Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
17:45
🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Franța, Belgia și Germania.Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți

Cele mai noi