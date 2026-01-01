2026 se anunță un an plin de schimbări importante în modul în care mâncăm, cumpărăm și oferim experiențele culinare în mediul online. Experții în tendințe alimentare vorbesc despre un amestec de inovație și redescoperire a clasicilor, cu accent pe arome neașteptate, dar și porții mai mici, alimente funcționale și ingrediente tradiționale care revin în prim-plan.

BBC a identificat șase tendințe cheie care vor domina mesele și feed-urile digitale anul viitor.

1. Arome „fricy”: fructat și picant într-o combinație îndrăzneață

După succesul înregistrat de mierea cu ardei iute și celebrul chilli crisp, anul 2026 va fi dominat de așa-numitele arome „fricy”, adică un mix între fructat și picant. Cele maielocvente exemple provin din bucătării renumite pentru combinațiile îndrăznețe, precum cea mexicană, cu mango, lime și chilli, sau thailandeză, celebră pentru salatele cu note fructate și picante.

Retailerii online raportează deja o creștere semnificativă a vânzărilor condimentelor „fricy”. Chamoy mexican, un amestec acrișor de fructe murate și chilli, a înregistrat un salt de 64% în doar trei luni, iar pasta japoneză yuzu kosho a crescut cu 28%.

Tendința se extinde și la băuturi, cocktailurile „spour” (picante și acrișoare) câștigând popularitate în baruri și sub formă de băuturi gata îmbuteliate.

2. Porții mini și „snackificarea” meselor

Odată cu popularizarea tratamentelor pentru slăbit și cu schimbările în obiceiurile alimentare, porțiile mai mici devin tot mai cerute. Astfel, preparatele, deserturile și băuturile în versiune mini nu doar că arată atrăgător, dar permit și un control mai bun al aportului caloric.

Conform datelor furnizate de Waitrose (un lanț britanic de supermarketuri, fondat în 1904), 57% dintre consumatori aleg din când în când gustările în locul meselor complete, iar agenția The Food People cataloghează „snackification” ca una dintre tendințele majore ale anului în care tocmai am intrat.

3. Alimente și băuturi funcționale

Proteinele și fibrele sunt tot mai căutate, cu o creștere de 2.578% a căutărilor pentru „gustări bogate în fibre” pe platformele online.

Băuturile funcționale (sucuri cu probiotice, pulberi cu electroliți, kefir de apă sau energizante naturale) înlocuiesc treptat sucurile carbogazoase clasice.

4. Untul rumenit revine în prim-plan

După ani la rând în care grăsimile saturate au fost criticate, untul revine spectaculos, în diverse forme: bătut, sărat, fermentat, aromatizat și, mai ales, rumenit (beurre noisette).

Tehnica a devenit virală datorită bucătarului Thomas Straker, unul dintre clipurile sale strângând 19 milioane de vizualizări pe TikTok și 3,8 milioane pe Instagram.

Untul este acum considerat un ingredient-cheie în preparate de la paste și pește la deserturi, fiind privit ca „noul fistic” al bucătăriilor din 2026.

5. Cartoful copt, reinventat și viral

Fritele cu aer cald și rețetele rapide fac ca acest aliment clasic, cartoful copt, să fie mai accesibil ca niciodată, iar creatori de conținut precum Spud Bros și Poppy O’Toole l-au transformat într-o adevărată vedetă online.

Un sondaj One Poll arată că 94% dintre adulții britanici consumă cartof copt cel puțin o dată pe săptămână, iar vânzările de cartofi copți au crescut cu peste 33% față de anul anterior.

De asemenea, un clip cu Kim Kardashian vorbind despre dragostea sa pentru cartoful copt a declanșat o avalanșă de rețete pe TikTok.

6. Varza revine în trend

Varza, considerată de multe ori banală, își recapătă din nou popularitatea. Găluștele cu varză, supa poloneză de varză și varza fermentată înregistrează creșteri spectaculoase în căutările online, indicând o redescoperire a ingredientelor clasice și a rețetelor tradiționale.

Așadar, în concluzie, anul 2026 se prefigurează a fi unul al contrastelor în gastronomie, iar redescoperirea unor ingrediente clasice va transforma mesele și feed-urile sociale, aducând mai multă creativitate și conștientizare în obiceiurile noastre alimentare: