Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ, unde temperaturile ajung şi la – 45 de grade C

Într-un anumit oraș, oamenii au de înfruntat chiar și temperaturi de -45 de grade C, astfel că nu este de mirare că este considerat cel mai rece oraș din lume.

Este vorba despre orașul Iaktusk, aflat în Siberia, Rusia. Dar localnicii de aici s-au adaptat vieții extreme. Aceștia poartă haine speciale, iar magazinele nu au frigidere. Iakutsk, situat pe râul Lena, la circa 450 km sud de Cercul Arctic, se confruntă în mod regulat cu unele dintre cele mai scăzute temperaturi de pe Pământ, iarna. Populația orașului este de aproximativ 300.000 de locuitori.

De altfel, la începutul acestei săptămâni, temperatura din Iakutsk a scăzut la -45 de grade Celsius, iar asta nu se întâmplă prima data. Chiar și așa, viața este grea în orașul din estul Siberiei. Localnicii își văd de treburile zilnice în cel mai rece oraș din lume, în ciuda fluctuațiilor de temperatură. Numai școlile se închid și se trece la cursuri online atunci când se ajunge la temperaturi foarte scăzute.

Astfel, în oraș totul este înghețat: mașinile, străzile și hainele oamenilor. Oamenii merg pe stradă și susțin că, atunci când nu bate vântul, clima este suportabilă.

În piețe și în magazine nu se folosesc frigidere întrucât carnea îngheață rapid dacă este lăsată pe o masă. În case și în restaurante, se gătește în mod clasic, cele mai populare feluri de mâncare fiind supa de carne, tocănița, găluștele, terciul și pâinea.

O mare atenție trebuie acordată însă hainelor. Kiun B, o localnică născută în oraș, a realizat un videoclip în care le prezintă străinilor cum se îmbracă ca să iasă din casă.

„Încep cu colanți. Deja îi am pe mine pe cei negri și peste ei adaug o a doua pereche. Apoi îmi pun genunchiere din lână de cămilă pentru a-mi proteja articulațiile. Mă dor uneori genunchii pentru că nu purtam așa ceva când eram mai tânără, așa că acum este esențial. Port și șosete din lână de cămilă pentru izolare și căldură”, a explicat ea.

Peste toate, ea pune o pereche de pantaloni căptușiți și izolați. Femeia mai poartă un pulover, o jachetă ușoară și o haina groasă „făcută special pentru iernile arctice”. Ea mai folosește o căciulă de lână, o eșarfă, mănuși și cizme speciale.

Și infrastructura este construită pentru frigul extrem: „Drumurile, clădirile și utilitățile sunt proiectate să reziste temperaturilor sub -70 de grade Celsius. Majoritatea apartamentelor au încălzire centrală non-stop”, a precizat localnica.

