Prima pagină » Actualitate » Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ, unde temperaturile ajung şi la – 45 de grade C

Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ, unde temperaturile ajung şi la – 45 de grade C

18 dec. 2025, 09:06, Actualitate
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ, unde temperaturile ajung şi la - 45 de grade C
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Într-un anumit oraș, oamenii au de înfruntat chiar și temperaturi de -45 de grade C, astfel că nu este de mirare că este considerat cel mai rece oraș din lume.

Este vorba despre orașul Iaktusk, aflat în Siberia, Rusia. Dar localnicii de aici s-au adaptat vieții extreme. Aceștia poartă haine speciale, iar magazinele nu au frigidere. Iakutsk, situat pe râul Lena, la circa 450 km sud de Cercul Arctic, se confruntă în mod regulat cu unele dintre cele mai scăzute temperaturi de pe Pământ, iarna. Populația orașului este de aproximativ 300.000 de locuitori.

De altfel, la începutul acestei săptămâni, temperatura din Iakutsk a scăzut la -45 de grade Celsius, iar asta nu se întâmplă prima data. Chiar și așa, viața este grea în orașul din estul Siberiei. Localnicii își văd de treburile zilnice în cel mai rece oraș din lume, în ciuda fluctuațiilor de temperatură. Numai școlile se închid și se trece la cursuri online atunci când se ajunge la temperaturi foarte scăzute.

Astfel, în oraș totul este înghețat: mașinile, străzile și hainele oamenilor. Oamenii merg pe stradă și susțin , atunci când nu bate vântul, clima este suportabilă.

În piețe și în magazine nu se folosesc frigidere întrucât carnea îngheață rapid dacă este lăsată pe o masă. În case și în restaurante, se gătește în mod clasic, cele mai populare feluri de mâncare fiind supa de carne, tocănița, găluștele, terciul și pâinea.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O mare atenție trebuie acordată însă hainelor. Kiun B, o localnică născută în oraș, a realizat un videoclip în care le prezintă străinilor cum se îmbracă ca să iasă din casă.

Încep cu colanți. Deja îi am pe mine pe cei negri și peste ei adaug o a doua pereche. Apoi îmi pun genunchiere din lână de cămilă pentru a-mi proteja articulațiile. dor uneori genunchii pentru nu purtam așa ceva când eram mai tânără, așa acum este esențial. Port și șosete din lână de cămilă pentru izolare și căldură”, a explicat ea.

Peste toate, ea pune o pereche de pantaloni căptușiți și izolați. Femeia mai poartă un pulover, o jachetă ușoară și o haina groasă făcută special pentru iernile arctice”. Ea mai folosește o căciulă de lână, o eșarfă, mănuși și cizme speciale.

Și infrastructura este construită pentru frigul extrem: Drumurile, clădirile și utilitățile sunt proiectate reziste temperaturilor sub -70 de grade Celsius. Majoritatea apartamentelor au încălzire centrală non-stop”, a precizat localnica.

Autorul recomandă:

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion?

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”
09:37
Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”
ULTIMA ORĂ Se anunţă protest la Cotroceni. 4.000 de sindicalişti îşi vor striga revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan
09:20
Se anunţă protest la Cotroceni. 4.000 de sindicalişti îşi vor striga revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan
ULTIMA ORĂ Radu Miruţă este propus de USR, în Comitetul Politic, ca ministru al Apărării, iar Irineu Darău îi ia locul, la Economie
09:07
Radu Miruţă este propus de USR, în Comitetul Politic, ca ministru al Apărării, iar Irineu Darău îi ia locul, la Economie
ULTIMA ORĂ Și Moldova ne-a luat-o inainte. Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2026, nu de la 1 iulie, ca în România
08:44
Și Moldova ne-a luat-o inainte. Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2026, nu de la 1 iulie, ca în România
Mediafax
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina
Cancan.ro
Prezentatoare TV de sport și soțul ei, găsiți împușcați în casă! Fiul lor de 3 ani a fost găsit în viață. Ce ipoteze are poliția
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce temperaturi vom avea până la finalul anului?
TURISM Vacanță exclusivistă în hotelurile de gheață. Cât costă o noapte de cazare cu paturi de gheață și temperaturi de -5 grade Celsius
09:56
Vacanță exclusivistă în hotelurile de gheață. Cât costă o noapte de cazare cu paturi de gheață și temperaturi de -5 grade Celsius
VIDEO Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni
09:32
Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni
EXTERNE Trump proclamă „triumful economic” în SUA. Atacuri dure la adresa fostului președinte Joe Biden și la adresa imigranților: „Am moștenit un dezastru”
09:16
Trump proclamă „triumful economic” în SUA. Atacuri dure la adresa fostului președinte Joe Biden și la adresa imigranților: „Am moștenit un dezastru”
ECONOMIE Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”
08:52
Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”
POLITICĂ AUR îi cere lui Bolojan să nu ia şi banii persoanelor cu handicap. George Simion: „Vreau să le cer colegilor mei să se implice mult mai hotărât”
08:35
AUR îi cere lui Bolojan să nu ia şi banii persoanelor cu handicap. George Simion: „Vreau să le cer colegilor mei să se implice mult mai hotărât”
VIDEO Explozii uriașe în portul Rostov-pe-Don din Rusia după un atac cu drone ucrainene. Trei morți și mai mulți răniți. O navă rusească, în flăcări
08:25
Explozii uriașe în portul Rostov-pe-Don din Rusia după un atac cu drone ucrainene. Trei morți și mai mulți răniți. O navă rusească, în flăcări

Cele mai noi